Nejzásadnější věci jsme vychytali, odmítá Dostálová kritiku za chaos kolem programu Živel

Vláda schválila program Živel, z nějž mohou dostat dotaci lidé z postižených obcí. Nařízení ale čelilo kritice za to, že se podle něj od dotace měly odečítat dary z veřejných sbírek. Vláda v něm dnes udělala několik změn. Když odhlédneme od samotné podoby změn, nesnižují tyto překotné úpravy důvěru v to, jak kabinet rozhoduje?

Já si myslím, že určitě ne, pane redaktore. Je potřeba to vnímat tak, že vláda naopak tím, jak rychle zareagovala, dala lidem psychickou podporu, protože věděli, že stát je v tom nenechá. A uplynulo 12 dnů, během kterých slyšíme stovky příběhů, a bylo by proto špatně, kdybychom na základě nich nic nezměnili.

My samozřejmě vnímáme názory lidí a u darů jde opravdu jen o nedorozumění. Vláda nikdy neměla v úmyslu odečítat dary, ani tam slovo dary není, jsou tam veřejné sbírky. Kolegové tím měli na mysli, aby bylo jasné, že nemůžete jednu fakturu hradit z několika zdrojů. To bylo jediným cílem.

Samozřejmě i kolegové potom uznali, že to tam bylo jakoby navíc. Uznali jsme to, dali jsme to pryč, ale podezírat nás z nějakých…, to je opravdu nefér. My reagujeme na připomínky, které nám ti lidé říkají, pomáháme, jak jen to jde, a upravili jsme to nařízení podle potřeb, které ti lidé mají.

Já tomu rozumím, proč ale nebylo možné schválit nařízení v podobné formě hned napoprvé?

Kolegové, úředníci z ministerstva mi říkali, když jsem se na to potom ptala, že to tam dali proto, že to dělalo problém u povodní. A je potřeba lidem na férovku říct,