Poslouchejte tělem. Když je hudba mocnější než morfium

Zkušenost s pandemií nám umožnila docenit – a především pozorněji prozkoumat – léčivé účinky hudby. Také výroční žebříčky poukazují na to, že posluchači hledali v hudbě stabilitu, ukotvení, terapii – a mnohem více se mluvilo o dříve okrajových žánrech jako drone, ambient nebo terénních nahrávkách. Následující článek popisuje pouť za psychiatričkou, harvardskou etnomuzikoložkou a hudebníky mezi ezoterikou a krajinou; ti všichni nám mají pomoci tento obrat lépe pochopit. Ve vzduchu visí stará otázka: je hudba skutečně lék?

Události posledních let připomínají jízdu na horské dráze. Jen si to zrekapitulujte: hrozba environmentálního kolapsu naší planety, globální pandemie s počítadly smrti, lokální sucha, ruské tajné služby, devastující tornáda, hořící oceán. Číst zpravodajství připomíná adrenalinový sport a přímo úměrně s tím rostou statistiky duševních nemocí a hladina stresu.

Naše životy se převrátily naruby, klid nepřichází. Rozhodil se nám rytmus a každý se snaží udržet v provozu po svém. Pozoroval jsem to na sobě a projevilo se to také v méně viditelných oblastech: na mém Spotify a Bandcampu. Podvědomě jsem měnil posluchačské návyky a nyní se to snažím pochopit.

Před pandemií jsem chodil třikrát týdně na hardcore-punkové koncerty do propocených klubů. Byl jsem závislákem na zběsilém tempu, hlučných kytarách a řevu rozsévajícím chaos. Nacházel jsem katarzi v prudkém rytmu, který mi zmítal tělem – jako bych ze sebe chtěl všechen stres setřepat a najít vytržení ze strukturovaného systému uzávěrek, termínů a dalších povinností. Kmital jsem taky mezi