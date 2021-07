Peking knokautoval „čínský Uber“ Didi. A tím změnil svět, tak jak ho známe

Dva kamarádi vyjdou z kavárny ven na ulici. „Parádní palačinky, co?“ mrkne jeden na druhého a ten spokojeně přitaká. Pojedli dosyta a teď spěchají za povinnostmi. Plný žaludek by možná uvítal zdravotní procházku, ale prosím vás – dostat se pěšky někam dál v obří Šanghaji, kde jeden centimetr na mapě šlapete třeba i hodinu?

„Chytíme si taxíka?“ navrhne ten vlevo, ale druhý má lepší nápad: „Nevezmeme si spíš Didi?“ Nad kamarádovými obavami z nedostatečně plynné čínštiny (oba jsou takzvaní expati, tedy v Šanghaji žijící cizinci) mávne rukou: Didi, čínský ekvivalent u nás dobře známého Uberu nebo Boltu, už svoji aplikaci začal nabízet i v angličtině. Stačí párkrát ťuknout do displeje telefonu. „Snadné jak facka!“

Rychle se ukáže, že to tak jednoduché nebude. Do cesty se postavil nečekaný zákaz vjezdu. Objednaný řidič se své zákazníky marně snaží dostihnout a v jednom kuse jim volá a chrlí na ně kulometnou čínštinu, zatímco dočista z míry vyvedená dvojice tápe v okolních ulicích a míjí Číňany, kteří do svých Didi aut spokojeně