Ve Vietnamu člověk neslyší, že by se k pandemii vyjadřoval premiér, říká česko-vietnamský podnikatel

Vietnam zažívá nejhorší nárůst nových případů covidu od začátku pandemie. V Evropě by se ale za těchto čísel slavilo, míní česko-vietnamský podnikatel Do Duy Hoang. V rozhovoru mluví o rozdílech v českém a vietnamském přístupu k pandemii i o tom, že covid ve Vietnamu řeší jen ministr zdravotnictví.

Před pár týdny se vývoj pandemie ve Vietnamu výrazně zhoršil a počet nových případů nákazy koronavirem se zdvojnásobil. Mluvilo se o nové mutaci, pravděpodobně převládá varianta delta. Od konce minulého týdne hlásí téměř stomilionová země vůbec nejvyšší přírůstky od začátku pandemie. Jak teď vypadá život ve Vietnamu?

Je to hodně relativní. Kdyby teď Evropa měla stejnou situaci jako Vietnam, určitě by slavili a už by tam nebyla žádná omezení.

Před měsícem to byly stovky nakažených denně, poslední týden tisíc až dva tisíce, takže to místní úřady asi zaskočilo a přikročily k těm nejpřísnějším opatřením. Prakticky to trochu rozvolnili na měsíc a teď je to podobný lockdown, jako býval v Česku. Ale většina nakažených se soustřeďuje v takzvaných karanténních táborech, což jsou státem provozovaná zařízení.

Převládá tu přísnější přístup, například Hanoj