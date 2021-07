Školství je sice zastaralé, ale zdarma a děti mají všeobecný přehled, míní rodiče

„Starý vážený pán ve velmi staromódním, leč čistém obleku s motýlkem,“ odpověděla Marie, matka dvou dcer z Ústeckého kraje na otázku, jak by popsala české školství, pokud by jej měla vylíčit jako člověka.

„Měl by úžasný všeobecný přehled, ale uznával by a prosazoval pouze svůj názor a nikdy by nepřistoupil na jakoukoli změnu či neuznal chybu. Svým způsobem bych ho pro jeho znalosti obdivovala, ale kamarádit bych s ním pro jeho zarputilost nemohla,“ myslí si vysokoškolačka Veronika.

V tom se shoduje s většinou oslovených rodičů. Ti často školství po svých zkušenost s distanční výukou popisují právě jako konzervativního a velmi upjatého člověka, starého mládence, který nemá rád změny, ale má všeobecný přehled, což je pro rodiče i v době internetu velmi důležitá dovednost.

Sice by se s ním nekamarádili, protože je často podrážděný a nevrlý, ale oceňují jej