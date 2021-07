Situace okolo očkování proti covidu se v Česku dostává do bodu zlomu: počet vakcín začíná převažovat nad množstvím zájemců a očkování se podle průzkumů blíží limitům ochoty – kdo se opravdu toužil naočkovat, často už tak učinil. Ptali jsme se těch, kteří dosud očkovaní nejsou, na jejich argumenty a co by je dokázalo přesvědčit.

Mají úzkosti, nevěří státu, ale imunitě. Zeptali jsme se lidí váhajících s očkováním, co by je přesvědčilo

Aspoň jednu dávku některé z covidových vakcín v Česku dostalo přes 5 158 000 lidí, což je víc než 58 procenta populace starší 16 let (a 48 procent celé populace), z nich má přes 41 procent očkování dokončeno.

Má-li se postup viru výrazně zpomalit, podle většinového názoru zahraničních epidemiologů je nezbytným minimem sedmdesátiprocentní plná proočkovanost dospělé populace. Ani tato hodnota ale neskýtá jistotu.

Zájem o očkování se v Česku sice nezdá malý – v průzkumu veřejného mínění organizace STEM vyjádřilo kolem 69 procent lidí ochotu vyhrnout rukáv. To však bylo koncem března, dnešní epidemická realita je poněkud jiná. Navíc vyslovit se v průzkumu nevyžaduje tolik přesvědčení, jako dojít si skutečně pro vakcínu.

Tuzemští stratégové před sebou teď mají zatím největší výzvu – přesvědčit k očkování váhající, odmítající nebo děti od dvanácti let věku (tedy jejich rodiče). Vláda nyní chystá novou kampaň, bude apelovat mimo jiné právě na výhody, které naočkovaní mají. Také chce zajistit, aby si lidé přišli pro obě dávky a aby dorazily i děti.

Proočkovanost v Česku odpovídá průměru EU/EEA. Ten k 11. 7. činí v populaci starší osmnácti let 63,8 %, pokud jde o první dávku, a 44,1 %, pokud jde o obě.

Důvody, proč se váhající zdráhají nechat naočkovat, jsou přitom různé: nedůvěra k vakcíně, strach z vedlejších účinků, ale i úzkosti nebo naštvání na stát. Deník N nechal promluvit některé z nich o tom, co by je přesvědčilo. Někoho názornější vysvětlení a více informací, jiní by svolili teprve ve chvíli, kdy jim chybějící očkování začne víc omezovat život.

Protilátky nebo restrikce

Michaela Weikertová patří k lidem, které omrzel rušný život v Praze a přesunuli se do menšího města. Bydlí v Litoměřicích, jako copywriterka se živí psaním textů a s kamarádkou založila ve městě komunitní zahradu. „S očkováním to mám tak, že většinou volím jenom to, co je povinné minimum. Ať už pro sebe, nebo pro své dítě. Ostatní věci řeším třeba prací s imunitou – když můžu, nevybírám si očkování, která nejsou nutná,“ dává nahlédnout svůj přístup ke zdraví bývalá novinářka.

Covidem si navíc prošla, takže věří, že ji zatím protilátky ochrání. „Vadí mi, že se strašně rychle přeskočila veřejná debata o tom, zda je očkování pro všechny lidi na planetě východisko. Jestli platí, že abychom teď mohli takzvaně normálně žít, budeme do sebe muset v milionových počtech rok co rok něco píchat,“ přemítá mladá žena. Brouka do hlavy jí prý nasadil i celostní doktor Vojáček, který v některém z rozhovorů zapochyboval, zda je nutné očkovat tolik lidí, když na nemoc neumře třeba 90 ze 100 nakažených.

Celostní medicína, někdy též známá jako funkční medicína, se podle svých zastánců zaměřuje na hledání skutečné příčiny onemocnění, nikoli jen na léčení aktuálních příznaků. Z pohledu medicínské vědy jde o alternativní metody léčby, tedy neotestované a bez prokazatelného vědeckého základu. Do repertoáru celostní medicíny patří úprava stravy, cvičení, meditace, akupunktura, aromaterapie apod. Tyto metody mohou nebo nemusejí její zastánci kombinovat se standardní medicínou. MUDr. Jan Vojáček je spoluzakladatelem pražského Institutu funkční medicíny a výživy, jednoho z více podobných zařízení působících u nás. V roce 2019 byl „poctěn“ cenou Bludný balvan, kterou uděluje Český spolek skeptiků Sisyfos za projevy pseudovědy.

„Přijde mi, že společensky tady neprobíhá debata