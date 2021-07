Na koncertě ať si každý zatančí a je mi jedno, jestli se u toho zamyslí. Midi Lidi vydali dvě nová alba

Na dvouhodinové ploše mezi dvaceti skladbami najdete jak pro projekt již tradiční odlehčenou poetiku, která mu vynesla pověst „zábavné kapely“, tak i závažná témata. Deník N hovořil se zpěvákem Petrem Markem a hudebníkem Prokopem Holoubkem.

Jak se přihodí, že má kapela pohromadě materiál ne jen na jednu, ale rovnou na dvě hodinové řadové desky?

Petr Marek: Nám se to takhle dělo vždycky: průběžně nám přibývá materiál, kupí se dema, každý rok přijdeme třeba se stovkou dem, horších, lepších, je čím dál víc z čeho vybírat. Ale často jsme při našich ostatních aktivitách, kterých je strašně moc, neměli čas věci dokončit. Tentokrát jsme si dopředu řekli, že nebudeme tři čtvrtě roku koncertovat a zkusíme desku cíleně dotáhnout. Do toho nám Bůh seslal pandemii, takže jsme opravdu dostáli slibu, byli doma a pracovali.

Prokop Holoubek: Na demech, která bychom za jiných okolností vyhodili nebo by zůstala nedodělaná. Najednou bylo písniček, že jsme nevěděli, co s nimi, a proto jsme je vydali v téhle formě. Původně to ale měla být jedna deska…

P. M.: Ano, chtěli jsme aspoň jednu desku… (smích)

Jaký je mezi deskami vztah? Jsou rovnocenné, anebo je jedna z nich „hlavní“ a druhá obsahuje „béčka“?

P. M.: „Outtakes“ máme úplně někde jinde. V koši. S těmi jsme dál nepracovali, naopak bychom někdy mohli udělat složku ze dvou set nedodělaných písní pod názvem Nic z tebe nebude a dát ji lidem ke stažení, ať