Sní o luxusním životě, který znají z pečlivě spravovaných profilů na sociální síti Instagram, a pasivním příjmu s minimem práce. Cesta k drahým autům a exotickým dovoleným ale vede přes další podobně smýšlející lidi, které pod sebe upíšou do takzvaného víceúrovňového marketingu pod hlavičkou společnosti IM Academy. Ta nabízí vzdělání a údajný recept na to, jak uspět při složitém obchodování s měnami a akciemi. V Česku už i přes varování České národní banky zlákala tisíce lidí.

Vlci z Wall Street českého Instagramu. Luxusem lákají mladé lidi do sítě rizikového obchodování

IM Academy je upravenou formou takzvaného víceúrovňového marketingu (anglicky multi-level marketing, označuje se také zkratkou MLM). Systém motivuje účastníky získávat pod sebe do „týmu“ další členy. Za to jim náleží provize z prodeje produktů či služeb. Schéma umožňuje získat pravidelný pasivní příjem ve chvíli, kdy se člověku podaří vytvořit dostatečně velkou síť spolupracovníků.

V rámci IM Academy v Česku vznikají početné týmy burzovních obchodníků či spekulantů s měnami nebo virtuálními valutami. Ti v blízkosti vrcholu organizace mohou získávat i tisíc dolarů měsíčně za to, že přivedou nové lidi do systému a udržují je tam co nejdéle.

Motivace pro účast v takovém schématu je pak jasná – za pravidelný poplatek slibuje „akademie“ přístup k vzdělávací platformě, která v současnosti funguje primárně na online bázi. Slibuje, že se z členů stanou úspěšní obchodníci s měnami nebo akciemi.

Fenomén instagramových účtů plných rychlých aut a motivačních citátů lákajících mladé lidi k rizikovému investování začal bujet během pandemie covidu. Reportéři Deníku N proto začali rozplétat síť stovek až tisíců lidí, kteří za pravidelné kurzy v rámci IM Academy platí.

Kuchař bez maturity radí s trhy

Jedním z nich je i vyučený kuchař bez maturity