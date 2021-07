K obvinění Trumpovy firmy pomohla bývalá snacha finančního ředitele. Předala doklady z rozvodu

Vedení společnosti Trump Organization mělo organizovaný systém, jímž se manažeři vyhýbali placení daní výměnou za luxusní dary – tu v podobě přepychové dovolené, tu odpuštěného nájmu v Trump Tower nebo vybaveného mercedesu. Vyplývá to z obvinění, která včera vznesl newyorský prokurátor Cyrus Vance.

Systém podle prokuratury organizoval a vedl dlouholetý finanční ředitel firmy Allen Weisselberg. Ten pracoval jako vrchní účetní nejdříve pro stavitele Freda Trumpa a po jeho smrti přešel k jeho synovi Donaldu Trumpovi do Trump Org.

Tam podle vyšetřovatelů založil a patnáct let řídil síť příjmů a výdajů, díky níž on sám nepřiznal zisk v hodnotě 1,76 milionu dolarů. A státu tak způsobil škodu nezaplacenými daněmi. Fungovalo to jednoduše: místo aby Trumpova