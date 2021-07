Muzeum dějin moravských Židů už má pozemek. Fond shání peníze, historiky a podporu

Dnes je to nevábné parkoviště vedle starého autobusového nádraží naproti hotelu Grand v brněnské Benešově ulici. Za několik let by tady ale mohla v moderním domě stát významná instituce, která by pozvedla mezinárodní věhlas města. Řeč je o Dokumentačním středisku holokaustu na Moravě.

Nadačnímu fondu pro jeho zbudování a provozování magistrát už loni v listopadu přislíbil v memorandu pozemek pro budovu.

Za ambiciózním projektem, který má připomenout historii Židů, stojí spisovatel a nakladatel Martin Reiner.

„Jsme ve fázi, kdy