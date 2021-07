Po několik let měla česká festivalová sezona neměnný jízdní řád: od června do září v neděli vystoupit a jen o několik dní později a často jen o několik kilometrů dále znovu naskočit. „Korona“ však nenechala kámen na kameni, a proto jsme se rozhodli udělat tohoto průvodce po letních hudebních festivalech.

Záměrně jsme vybírali menší akce, ty s kreativní dramaturgií, ty, které podporují domácí scénu, dávají prostor méně známým umělcům a umělkyním. Výběr je to proto ryze subjektivní, ani si neklade nárok na úplnost, zahrnuje pouze červencová data a pro přehlednost v něm nefigurují ani festivaly „průběžné“, probíhající nárazově během letních měsíců.

Zahřívací kolečko

Tradiční formule, kdy se festivalové publikum postupně rozehřívalo na leckdy i mamutích akcích od začátku června, letos vzala za své. Přesto hned první prázdninový víkend skýtá řadu možností, jak se rychle nahodit do správného tempa.

Letopruhy (sobota 3. 7., Plovárna Volyně) spojuje rodinný festival, hudbu (především méně známé místní matadory) s divadlem a novým cirkusem.

Že punk není mrtvý, dokládají dvě akce, které se liší nejen souřadnicemi, ale snad i vším ostatním. Vše říkající Punk!!! (sobota 3. 7., Slezskoostravský hrad v Ostravě) sází na osvědčená jména (z českých Zeměžluč, ze zahraničních legendární polská Prawda) a na tradičnější podobu žánru, hudebně i vizuálně. Oproti tomu Punxtreffen Zarch (2.–3. 7. v zemi nikoho mezi Rakovníkem a Podbořany) je připomínkou punkové etiky v duchu hesly D. I. Y. (do it yourself, udělej si sám), čemuž odpovídá jak méně oficiální zázemí, tak výběr účinkujících. Ty spojuje spíše přístup než žánr, z pestré směsi od (t)rapu po black metal je naším tipem kapela Tábor, v loňském roce vydavší jednu z domácích nahrávek roku. Summer Beerpong Fest (2–5. 7., Matoušovský mlýn u řeky Lužnice) bude srazem všech, kteří punk potřebují naředit reggae a ska.

Pokud toužíte po punku (a polské Prawdě) jen trochu a jsou pro vás spíše žánrově šíře rozkročené festivaly, stačí dojet do Pivovaru