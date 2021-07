Studio N: Politici na jižní Moravě. Pomoc, nebo předvolební PR?

Politické dění uplynulého týdne ovlivnila živelní katastrofa na jižní Moravě. Část kandidujících subjektů zrušila nebo utlumila kampaň. Na místo se vydali někteří opoziční předáci, kteří se osobně zapojili do odklízení trosek. V řádu hodin vyjeli do postižených obcí také někteří z vládních představitelů. Co dalšího se stalo v české politice? Hosty podcastu jsou reportéři Jan Tvrdoň a Jan Wirnitzer.