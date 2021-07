Když jako profesor i byt malujete v saku a pak se vyfotíte na houpačce, působí to divně, hodnotí kampaně politolog

Jaké jsou letošní předvolební kampaně v porovnání s předešlými parlamentními volbami v roce 2017, kdy byl poprvé stanoven finanční limit?

Velmi těžko se to posuzuje, protože máme úplně jinou situaci. V roce 2017 jsme nečelili rok a půl dlouhé koronavirové krizi a atmosféra ve společnosti byla jiná. Na druhou stranu, kampaně, které teď vídám na internetu nebo ve veřejném prostoru, nejsou příliš překvapivé. Používají standardní nástroje a jsou dobře odvedené bez nějakých inovací.

V čem mohou být letošní kampaně výjimečné?

Nemyslím si, že by nastal nějaký průlom v prostředcích sdělení. Kdyby něco bylo na obzoru, už bychom to mohli pozorovat. Můžeme uvažovat o tom, zdali jsou marketingové strategie za pomoci digitálních technologií chytřejší a přesněji směrované k danému publiku.

Nicméně stále jsou politickými stranami využívány ke komunikaci tištěné letáky a volební noviny. Andrej Babiš podle svých slov také rozeslal vytištěný dopis do všech domácností. Jako obvykle jsou tak smíšeny staré a nové techniky oslovování voličstva. Z tohoto pohledu nejde o žádnou revoluci, ale spíše evoluci v postupech. Určitě nenastane zásadní technologický zlom jako v případě nástupu internetu nebo sociálních sítí.

Čím je způsobena nezvykle brzká intenzivní předvolební komunikace?

Důvodem je časné vyhlášení termínu konání voleb, čímž prezident všechny strany uvrhl do nestandardního prostředí. Od té doby se začal počítat devadesátimilionový limit pro každé kandidující uskupení, prodloužené období je donutilo více přemýšlet nad rozvržením nákladů na marketing.

To, co zažíváme teď, není nic oproti tomu, co nás čeká v září. Všichni hrají o hodně. Obhájcem stávajícího stavu je hnutí ANO. Paběrkující sociální demokraté se s každým průzkumem propadají do praktické neexistence a dvě opoziční koalice jsou