Notes: Konec dalšího covidového školního roku, rekordní vedra a káráním proti koronaviru

Dnes skončil další školní rok, který významně ovlivnila pandemie covidu-19. Deník N proto dnešní rozšířené tištěné vydání věnoval právě mladým.

V médiích ke koronaviru mluví hlavně dospělí. Ale co si myslí o situaci mladí lidé a co je ohledně pandemie zajímá? Jak moc může očkování někoho „odrovnat“? Co Erasmus? Kdy je správný čas k očkování? A co dělat, když je vám ze situace úplně „na blití“? Deník N přes sociální sítě oslovil mladé a zeptal se jich, co je trápí. Přinášíme odpovědi na jejich dotazy.

Lenka Vrtišková Nejezchlebová vyzpovídala jednoho z nejpopulárnější zpěváků mladé hudebně-taneční scény Bena Cristovaa. Dozvíte se, jak se mu žilo během pandemie, jak nesl dětství jako „černý“ kluk i jak s předsudky bojovat. „Když se tvoříte jako dítě a někdo vám dává najevo, že sem nepatříte. Když s váma holka nesmí chodit, protože jste černej… zpochybní vaši existenci a vy tu extrémně nechcete bejt, chcete být bílej, normální,“ říká Cristovao v obsáhlém rozhovoru. Naštěstí měl dnes už slavný zpěvák člověka, který mu pomohl. „Mamka mě vyslechla, ale místo aby mně pomáhala a hýčkala a utěšovala, řekla: ‚No tak s tím bojuj. Ukaž, v čem jsi dobrej, udělej si svoje místo. Buď pyšnej na to, co děláš, jakej seš, co umíš. Je to tvoje. Sportuj. Získej si respekt.‘“

A omládli dnes i hosté dnešního podcastu Studio N. Filip Titlbach v něm totiž vyzpovídal děti. Jak osmi až devítileté děti pandemii vnímají? Jak je i jejich okolí pandemie změnila? Na závěr se dozvíte, i kdo si myslí, že je Karel Gott, Václav Havel Gustav Husák nebo tamagoči.

Tipy na čtení oceněné Magnesií Literou pro vás i vaše ratolesti přináší Ivan Adamovič.

Všechny články ze speciálu pro mladé (ale nejen pro ně) naleznete zde.

Pro nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana to dnes byl poslední pracovní den ve funkci, po deseti letech totiž odchází z úřadu. Jeho kolegové z justice mu na odchod vystavili „vysvědčení“. Vyzdvihují v něm především to, že veřejné žalobě vrátil důvěryhodnost. „Pro justici by bylo jenom dobře, kdyby Pavel Zeman neodstupoval. Člověk na jeho místě je zvyklý každý den odolávat různým tlakům. Co vše za jeho odchodem je a co bylo pověstnou poslední kapkou, která rozhodla o jeho budoucnosti, ví jen on sám,“ říká šéf Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Éru Pavla Zemana shrnuje Lukáš Prchal.

A kdo by mohl Pavla Zemana nahradit? To zatím Babišova vláda nerozhodla, ale NSZ zatím povede první náměstek Igor Stříž. A právě prozatímní nejmenování Zemanova nástupce by podle státních zástupců v budoucnu mohlo pomoct premiérovi Babišovi v kauze Čapí hnízdo.

Do Hodonína na jižní Moravě chtěl jet náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, brigádní generál Daniel Miklós, minulý týden jen na otočku, soukromě. Nakonec ho tam zastihlo tornádo… a začal pracovat. „Musím říct, že jsem viděl ledacos, ale tohle předčilo všechno. Je to jako se podívat na následky války zblízka. Jako po kobercovém náletu. Ke krizovému řízení budu mít nějaké výhrady, kde, kdy, kdo má co řídit a jak lépe komunikovat, ale to je spíš šperkování systému než jeho zásadní změny,“ říká v rozhovoru s Adélou Skoupou.

A o tornádu ještě jednou. Do zničených trosek na jihu Moravy kromě běžných hasičských jednotek totiž vyrazil i tým USAR. Jednotka se zaměřuje na vyhledávání lidí v troskách zničených obydlí. Nakonec tým nikoho zachraňovat nemusel. „Potvrdilo se pořekadlo, že nejrychlejším záchranářem je vždy všímavý soused. A to neznamená, že hned půjde zachraňovat lidi do sutin, ale je nám schopný říct, kolik lidí v daném domě bydlí a zda se někdo nepostrádá,“ vysvětluje šéf týmu USAR Jiří Čmakal, který loni zasahoval například i v Bejrútu po ničivém výbuchu.

Že jste se celý rok nemohli dočkat, až bude horko a vyrazíte k vodě? V Kanadě se nejspíš mnozí za toto přání nyní proklínají. V zemi už tři dny po sobě padají teplotní rekordy, naposledy v této severoamerické zemi naměřili 49,6 stupně Celsia. A nesnesitelná vedra si vybírají svou daň. Kanadská policie od pátku vyjížděla už ke 230 náhlým úmrtím. V zasažených oblastech byly uzavřeny školy, úřady i očkovací centra a naopak otevřeny komunitní ochlazovny, kam se lidé chodí zchladit. Více o vedrech v zemi javorového listu píše Jana Ciglerová.

V neděli odpoledne se do České republiky vrátilo posledních 12 vojáků s materiálem z alianční mise v Afghánistánu. Misí za 19 let prošlo 11 500 českých vojáků, někteří i opakovaně.

V Českých Budějovicích dnes muž držel ženu v centru města jako rukojmí. Zásahová jednotka ji ale osvobodila a agresora zadržela.

Bez očkování na Slovensko nelez… naši východní sousedé budou od 9. července až na výjimky vyžadovat při vstupu do země pětidenní karanténu od cestujících, kteří nejsou očkováni proti nemoci covid-19.

… a do školy také ne. Žáci, kteří se na začátku září neotestují na covid-19 a nebudou očkovaní či po prodělané nemoci, budou muset ve škole stále nosit roušku či respirátor, oznámilo ministerstvo školství.

Francouzská policie zadržela „urputnou“ fanynku, která způsobila hromadný pád na Tour de France. Žena zasáhla kartonovým transparentem Tonyho Martina, přes kterého poté přepadli další jezdci, a na zemi skončily desítky cyklistů.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes online promluvil s občany. Prozradil, že se nechal naočkovat vakcínou Sputnik V, a také, že nevěří, že svět byl na pokraji třetí světové války, když došlo k incidentu s britskou válečnou lodí u břehů Krymu.

Snad jsou si stejně jistí i v Jižní Koreji. Jihokorejský KAI, jediný letecký výrobce v zemi, se totiž stal obětí hackerských útoků. Zřejmě uniklo „velké množství“ citlivých dat o vojenské obraně země: stíhačkách, bojových letounech a radarech.

Situaci ve světe komplikuje delta mutace koronaviru. V Austrálii je v lockdownu 12 milionů lidí. V americké Kalifornii obnovili povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech pro všechny bez ohledu na to, zda byli očkováni, či ne. A v Česku se kvůli deltě zítra sejde vláda... zaměří se na to, jak omezit šíření viru.

To severokorejský vůdce Kim Čongun bojuje s covidem-19 po svém. Vůdce pokáral čelné představitele vládnoucí strany za pochybení při opatřeních proti koronaviru. Některé z nich odvolal. Tak snad vůdcova opatření zabrala.

