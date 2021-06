Andrej Babiš je Čech. Smiřme se s tím

Důvody, proč nemít českého premiéra v lásce, dokáže vyjmenovat každý, kdo v posledních letech alespoň trochu sledoval veřejné dění – předrevoluční spolupráce s StB, absence jakékoliv vize při vládnutí nebo také čerstvě zpackaná reakce na pandemii koronaviru.

Kromě těchto prohřešků ale Babišovi kritici opakují ještě jedno minus – český premiér „není náš“.

Právě tento argument nyní vytáhl i senátor za TOP 09 Herbert Pavera proti předsedovi vlády na Twitteru. Ke standardní kritice, že si Babiš a jeho hnutí vítězství ve volbách nezaslouží, protože následky pandemie ještě ponesou roky další vlády, připojil Pavera poznámku:

„Vy buďte rád, že Vás lidé nepoženou holí někam do ciziny. Nikdy jste nebyl Čechem a ani nebudete.“

