Umělá inteligence už nebude luxusem, věří zakladatel firmy vyvíjející nový čip

Společnost jeho prototyp představila v polovině června na konferenci Globsec v Bratislavě. Podle Daniláka je unikátní tím, že má mnohem nižší spotřebu energie a vyšší rychlost než konkurence. Tomu odpovídá i cena – nejvýkonnější verze stojí tisíce dolarů.

„Teď je takový čas, kdy se znovu rozdávají karty,“ říká Danilák v rozhovoru pro Deník N. „Když se věci nemění, je velmi těžké se prosadit. Je to, jako když iPhone přišel v době telefonů Nokia. Nikdo netušil, co to přinese. Internet věcí je na pokraji podobného rozmachu.“

Hlavním motorem poptávky po čipech bude v budoucnu umělá inteligence. Drtivou většinu těch nejsofistikovanějších vyrábí tchajwanská společnost TSMC, dokonce i Tachyum si je nechává vyrábět v Asii. Vybudování vlastní továrny s nejnovější, takzvanou třínanometrovou technologií by si vyžádalo investici dvacet miliard dolarů.

Danilák tvrdí, že během několika let by se Tachyum mělo stát společností s miliardovým obratem. Čipy Prodigy by měly snížit spotřebu energie v datových centrech na desetinu, předpovídá podnikatel, který v minulosti úspěšně založil a prodal několik společností, včetně známé SandForce, která vyráběla řadiče pro flashdisky.

V rozhovoru se ještě dozvíte:

Jak vznikl problém s nedostatkem čipů

Proč se čipy používané v umělé inteligenci liší?

Zda stále platí Moorův zákon

Proč se rychlost čipů snižuje s jejich zmenšováním?

Proč bez nových čipů hrozí zpomalení digitalizace?

Nedostatek čipů ohrožuje průmysl, automobilky zastavují výrobu. Jsou čipy ropou 21. století?

I když čipy stojí několik eur, blokuje to podstatně větší hodnotu než například auta. Nejprve si řekněme, jak jsme se tam dostali. Když covid-19 začínal, spousta firem nechávala lidi pracovat z domova, zaměstnanci potřebovali notebooky, lepší internet a to způsobilo prudký nárůst poptávky. V současné době jim společnosti poskytly to, co potřebovali, takže první fáze je u konce.

Druhá fáze byla způsobena tím, že nikdo nevěděl, jak dlouho bude pandemie trvat, a proto některé společnosti snížily objednávky. V čipovém byznysu se objednává čtvrtletně, trvá čtyři až šest měsíců, než se k vám dostanou. To byl druhý trend, dnes již méně dominantní.

Pak je tu třetí faktor, který stále přetrvává: mnoho zemí globálního dodavatelského řetězce vyžaduje dvoutýdenní karanténu, navíc s několika zastávkami. Cesta čipu ke klientovi, která dříve trvala čtyři až osm týdnů, najednou trvá týdnů dvacet či dvacet čtyři. Množství zaseknutého materiálu způsobilo jeho nedostatek. V budoucnu, až se dodavatelský řetězec uvolní, bude přebytek. Do konce roku očekáváme vyrovnaný stav a poté přebytek.

Už víme, že bez čipů se nedají vyrábět auta. Digitalizace se však týká i věcí, jako jsou mikrovlnné trouby nebo toustovače, které mají kameru. Čipy pronikly do všech oblastí našeho života a závislost na nich se bude zvyšovat. Neříkal bych tomu olej, protože to má negativní konotaci, ale životní síla, míza.

Hlavním motorem poptávky po čipech bude umělá inteligence?

Ano, vždyť kdo by chtěl ovládat televizor dálkovým ovladačem, když mu to