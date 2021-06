Na Tour se místo bezpečnosti řeší ponožky a další pitomosti, zlobí se cyklista. Radí, jak padat

Začátek Tour de France ovlivnily pády – peloton na to zareagoval hromadným protestem, když se na začátku čtvrté etapy cyklisté zastavili. Vzpomenete si na nějaký podobný moment?

Něco podobného jsem zažil několikrát, ale problém je v tom, že peloton asi nikdy nebude jednotný. Pokaždé se najde tým nebo jednotlivci, kteří si myslí něco jiného než většina. To je kámen úrazu bezpečnosti vrcholové cyklistiky.

Ani při tomto protestu nebyl peloton úplně jednotný. Třeba Francouz Julian Alaphilippe ho nebral úplně zodpovědně a bylo na něm vidět, že s ním nesouhlasí. Francouzi na Tour de France prostě stávkovat nebudou, protože závod je jejich národní poklad a nemohou si to dovolit.

After Saturday’s massive spectator-induced crash, riders at the Tour de France stop in a one-minute protest for safer racing conditions. pic.twitter.com/Pl6SdYS4yQ

— The Recount (@therecount) June 29, 2021