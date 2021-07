S traumatem jsem se vyrovnal, Breivikovi ale nikdy neodpustím, říká přeživší z ostrova Utøya

22. července 2011 kolem půl čtvrté explodovala bomba před norskou vládní budovou v Oslu, zabila osm lidí. O hodinu a půl později začal další útok na nedalekém ostrově Utøya. Muž v policejní uniformě střílel do dětí i dospělých, kteří tam přijeli na letní tábor levicové Strany práce. Zemřelo dalších 69 lidí ve věku 14–51 let a 110 bylo zraněno. Po deseti letech se k události vracíme s jedním z přeživších, Gautem Skjervøem (26), který má ve Straně práce na starost mladé lidi. Poučilo se podle něj Norsko nějak? Co se změnilo? Jak s lidmi, jako je útočník – který je stále „jedním z nás“, jak Skjervø říká –, jednat dál?