Analýza ekonomických programů stran: Text ČSSD vize obsahuje jen v názvu. Rozpočtovou realitu nebere v potaz

V hledáčku má levicová sociální demokracie samozřejmě zaměstnance. Dle plánu ČSSD by firmy kupříkladu měly „zveřejňovat průměrný plat vedoucích pracovníků ve srovnání s průměrným platem ve firmě“ a zaměstnancům poskytovat povinně pět týdnů dovolené. Připadne-li nadto státní svátek na víkend, mají mít zaměstnanci volno v nejbližší pracovní den. Pro zaměstnance ani jedno z navrženého jistě není negativem, byť je otázkou, jak zaměstnancům pomůže znalost odměn vedení, jehož práce může být značně odlišná od práce řadových zaměstnanců.

I postupné zkracování pracovního týdne na 35 hodin za stejnou odměnu je z pohledu levicové strany v pořádku. Firmy to samozřejmě jen tak akceptovat nebudou a lze čekat, že například sníží bonusovou složku mzdy, ale říkat „A“ a neříct „B“ není nelegitimní volební taktika. Minimální mzda na úrovni poloviny mzdy průměrné je pak nápadem ze stejné kategorie, s tím rozdílem, že se přímo týká jen malé části zaměstnanců. Bylo by sice možná lepší, kdyby ČSSD program více vyvážila směrem k zaměstnavatelům – třeba reforma vysokého odvodového zatížení práce je vhodným tématem pro obě strany trhu práce –, ale ani bez toho program není něčím, co by levicové straně nepříslušelo.

Potud nic překvapivého. Horší je, že ČSSD nebere v potaz naši budoucnost a rozpočtovou realitu. Navzdory mnohasetmiliardovému strukturálnímu deficitu a bez realistického plánu na straně příjmů totiž