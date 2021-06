Nejrychlejším záchranářem je všímavý soused, říká šéf hasičského týmu, který hledá lidi pod troskami

Do zničených jihomoravských obcí vyrazili kromě běžných jednotek také zvláštní hasiči z takzvaného USAR týmu, který se zaměřuje na záchranu lidí z trosek budov po živelních katastrofách či teroristických útocích. První jednotky z Prahy do Brna vyrazily do půl hodiny po úderu tornáda a měly za úkol prohledat trosky domů.

„Cesta z Prahy byla relativně dlouhá a informací nebylo mnoho. V průběhu jízdy se tak mnohé informace ještě zpřesňovaly, například finální místo nasazení,“ vysvětluje Jiří Čmakal, který českému USAR týmu velí a zásah řídil z Prahy.

Sám Čmakal, který je rovněž vedoucím směny A všech pražských hasičů, přitom říká, že první záběry z místa v něm vyvolaly dojem, že jde o skutečnou katastrofu. „Ačkoliv je to tedy nevhodné takto říkat, na počet obyvatel není počet obětí tak vysoký. Když jsem viděl obrázky totálně zničených vesnic, čekal jsem tu bilanci daleko horší,“ dodává hasič, pro nějž byla čtvrteční událost mimořádná především svou rychlostí – řádění tornáda totiž přišlo znenadání a trvalo pouhých sedm minut.

Například ve srovnání s povodněmi se tak jedná o zásah, na který se záchranáři mohli jen stěží připravit. „Tu situaci bych klidně srovnal se