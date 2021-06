Notes: Volané číslo je obsazené a bude obsazené, žádný né že né

Valdštejnskou zahradou v Praze se v úterní poledne rozléhají hlasy Romea a Julie, kteří se připravují na červencové představení a ujasňují si, odkud přijít nebo kam se postavit. Mezi keři se prochází páv, na kopci nad budovou Senátu vykukují střechy Pražského hradu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v rozhovoru s Hankou Mazancovou a Kirillem Ščeblykinem přirovnává občasného obyvatele Hradu k autu, které sice jede, ale nesvítí a špatně brzdí. Co si myslí o tom, zda je současná hlava státu schopna svůj úřad vykonávat?

Redaktoři se druhého nejvyššího ústavního činitele zeptali i na jeho názor na dění v Maďarsku, kde parlament schválil kritizovaný zákon zakazující šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující homosexualitu. “Nevím přesně, co v Maďarsku přijali a jak to funguje,“ odmítl Vystrčil sdělit jasný postoj k normě, vůči níž se vymezilo sedmnáct států EU. Česká republika se k nim nezařadila.

Sám Vystrčil se podle svých slov nyní soustředí na Bělorusko, o kterém zasvěceně píše Petra Procházková: Litevský Vilnius si stěžuje, že Lukašenkův režim vozí migranty z Iráku na litevské hranice. Prý jde o mstu za sankce. Více se dočtete v jejím textu.

Řádění tornáda na jihu Moravy u nás vzedmulo vlnu solidarity, která může být inspirací k tomu, jak začít vyprávět nový český příběh, píše v eseji Ján Simkanič. „Naše krize není krizí ekonomickou. Česko je v mnoha ohledech bohatá země. Naše krize je krizí hodnot,“ rozebírá v textu, který si můžete přečíst i v knize komentářů Deníku N nazvané Hledání českého příběhu.

Pokud si plánujete dovolenou, možná jste narazili na problém, jak to celé skloubit s druhým termínem očkování. Ten si podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) můžete nově posunout. Jenže změnu nelze provést online a informační linka bývá obsazená, ne každý tak hned uspěje… Některá očkovací centra navíc na dřívější termín nemají dostatek vakcín. Proč není možné měnit termíny online? Na to se ptala Iva Bezděková.

Dovolenou může zkomplikovat i přesun zemí do kategorií s vyšším rizikem nákazy: Češi od příštího týdne nesmí do Tuniska, a vláda bude řešit dokonce i cesty do Egypta. Zjistila to Markéta Boubínová.

Speciální vydání Deníku N pro mladé

Další školní rok poznamenaný pandemií se chýlí ke konci, větší význam než testy na probrané učivo přitom nadále mají ty na covid-19. A v posledních dnech nepřinášejí dobré zprávy, protože počet nákaz ve školách roste. Odborníci přesto zatím plošné očkování dětí od 12 let nedoporučují, vysvětluje Iva Bezděková.

Jak se na neobvyklý rok pro žáky i učitele dívají rodiče, kteří měli možnost online výuku zblízka sledovat? Co jim na českém školství vadí, a jaká naopak našli na výuce pozitiva? O jejich zkušenostech se můžete dočíst v textu Markéty Boubínové, která získala tři desítky výpovědí.

Deník N přichystal k závěru školního roku speciální vydání pro mladé lidi do 25 let, ve kterém se věnujeme například problémům, jež řeší dnešní dvacátníci – mezi nimi třeba nedostupné bydlení. To pro mladé lidi na mnoha místech začíná být utopií a situace by se dala shrnout jako „málo možností, hodně frustrace“. Více v textu Evy Mošpanové, který je prvním ze speciálního vydání.

V pondělí odstartoval v Británii slavný tenisový turnaj Wimbledon, největší potlesk ale v jeho úvodu nesklidil žádný z tenistů, a to ani domácí hvězda Andy Murray. Patřil vědkyni a objevitelce vakcíny AstraZeneca Sarah Gilbertové. Potlesk trval 67 sekund a přerušil ho až hlasatel, aby mohl pokračovat v uvádění dalších hostů.

A ze zahraničí ještě jedna zajímavost: Na letišti v Bratislavě v pondělí přistálo létající auto, které absolvovalo trasu z Nitry. Cesta za mírného silničního provozu trvá autem hodinu, to létající ji ale zvládlo za 25 minut. Ve vzduchu zjevně zrovna nebyly žádné objížďky ani kolony a to se to pak jede, respektive létá.

Ale pojďme k dalším důležitým otázkám: Už vás prohlédli kolonoskopem? Omlouvám se, asi víte, o kom je řeč. Bývalého ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a možná i jeho plamenný projev při odchodu z funkce máme ještě všichni v živé paměti. Z ředitelského křesla vinohradské nemocnice ale exministr jen tak neodejde, zjistila Zdislava Pokorná.

Štěstí měl také bývalý evropský komisař Štefan Füle, který od českého ministerstva zahraničí opět dostal diplomatický pas, s nímž se pojí různá privilegia. Zjistila to Zdislava Pokorná spolu s Lukášem Prchalem. Co je ale špatné pro oba pány, ani Arenberger, ani Fülle zatím nemají létající auto. Tedy nejspíš. A zatím.

Redaktorka Bára Janáková napsala o plánu SPD pořádat trhy s velmi levnými potravinami a téma se k ní znovu a znovu vrací. Akci pro hnutí měla pořádat agentura Emurfilm Production, jejich spolupráce ale skončila. Zda SPD počítá s konáním trhů i nadále, se můžete dočíst v Bářině textu.

Ve Studiu N dnes Filip Titlbach s reportérkou Janou Cigerlovou rozebírají výpověď zpěvačky Britney Spears, která před soudem ukázala odvrácenou tvář opatrovnictví. Nesmí otěhotnět, nesmí se vdát, nesmí řídit, musí brát léky a podstupovat psychologické testy…

Kde jinde uzavřít dnešní Notes než znovu na zahradě. Ne každá nabízí příběhy osudové lásky Romea a Julie tak jako ta Valdštejnská, i přesto ale může dát člověku mnohé, píše Jan Lukavec. „Leccos se v ní děje jinak či přesně opačně, než zahradník plánuje. V tomto smyslu se v ní učíme trpělivosti, pokoře a vědomí, že nejsme páni světa,“ hodnotí.

Co by vám z dnešního dění ještě nemělo uniknout? Policie v centru Prahy zadržela muže, který je podezřelý ze střelby na úřadu práce a vraždy jeho pracovnice. Pátrání jsme sledovali v Minutě N.

Na jižní Moravě také nadále pokračují práce při úklidu spoušti, kterou zanechaly čtvrteční bouře a tornádo. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) vyhlásil stop stavu materiální pomoci, potřeba je podle něj hlavně stavební materiál.

