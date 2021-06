Ani Djokovičovi, Murraymu, Kvitové, ani nikomu dalšímu z těch, kteří se v první den letošního ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje objevili na trávníku, netleskali diváci tolik jako Sarah Gilbertové. A to seděla na tribuně a není tenistka.

Zastavit to musel až hlasatel: největší potlesk ve Wimbledonu patřil objevitelce vakcíny AstraZeneca

Novak Djokovič je nejlepší tenista na světě, který má letos šanci vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje v jednom kalendářním roce, což nedokázal nikdo od roku 1969.

Andy Murray je domácí tenista, který pro Británii v roce 2013 získal wimbledonský titul, na který čekala 77 let, a na zdejší kurty se vrací po čtyřech letech zranění a operací. Dnes je zřejmě ještě oblíbenější; ačkoli už nehraje ani zdaleka tak dobře, je sympatické, jak se snaží i po výměně kyčelního kloubu za kovový. Taková operace by měla znamenat konec profesionální kariéry, ale Murray to stále zkouší.

V první den Wimbledonu nastoupili Djokovič i Murray, oba vyhráli, ale mnohem více se mluvilo o ženě, která