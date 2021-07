Hyperkorektnost nikomu nepomáhá, jen se na ní dobře vydělává, míní básnířka z Hradce

Jak se vám v Česku vyrůstalo?

Bylo to hodně složité, protože je na první pohled znát, že jsem jiná. Což samozřejmě děti dost vnímaly. Já moc nevěděla, jak s tím naložit. Když je dítěti třeba pět let a teprve zjišťuje, co je zač, a do toho mu společnost dává najevo, že je to špatně, cítí se ztraceně.

Na druhou stranu tím, že jsem v Česku vyrůstala, vidím progres. Nějakým způsobem se to posunuje.

Je podle vás společnost otevřenější k odlišnostem?

Určitě.

Mrzelo vás, že postavy v pohádkách vypadají jinak než vy?

To mě vůbec nenapadlo, že by mohly vypadat stejně. Já pohádky vnímala jako odraz společnosti, ve které jsem žila, a ta byla z většiny bílá. Já jsem se s postavami dokázala ztotožnit na základě jejich charakteru, ať už vypadaly jakkoliv.

Docházet mi to začalo až