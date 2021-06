Co nás učí historie o postpandemickém oživení

Komentář Ivana Mikloše: Paul A. Samuelson byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů dvacátého století, jeho učebnice ekonomie se dočkala desítek vydání a je bezkonkurenčně nejrozšířenější na světě. Když se ho v jednom z posledních rozhovorů zeptali, co by dělal jinak, pokud by mohl začít znovu, řekl, že by se mnohem více opíral o historii a hledal by odpovědi na otázky budoucnosti v minulé zkušenosti.