Bělorusko vozí migranty z Iráku na litevské hranice EU, stěžuje si Vilnius. Prý jde o Lukašenkovu mstu za sankce

Hranice Běloruska s Litvou (tedy s EU). Hlavně Iráčané. Ale také Syřané, Libyjci a Afghánci se plaše rozhlížejí kolem. Jsou bezradní. Přivezli je sem a poradili jim, jak se dostat přes „čáru“.

Pak jim ukázali směr: Jděte „tam“. Tedy do Litvy. Že prý „tam“ na ně čekají s otevřenou náručí. Běloruští policisté, pohraničníci a cestovní agentury se mění v převaděče a obchodníky s lidským neštěstím. Takto to popisují litevští novináři a vládní úředníci.

„Je to hybridní útok,“ prohlásil ministr zahraničí Litvy Gabrieljus Landsbergis v rozhovoru s Financial Times. Odhaduje, že nejméně 1000 Syřanů, Iráčanů a příslušníků dalších národností čeká nyní na běloruské straně na svou šanci dostat se do světa sytosti, klidu a míru. A za nimi