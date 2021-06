Po více než roce života s koronavirem už o něm leccos víme, řada otázek však zůstává a vynořují se nové. Často v nich však zaznívá jen hlas dospělých. Deník N přes sociální sítě oslovil mladé a zeptal se jich, co je trápí. Přinášíme odpovědi na jejich dotazy.

Mladí se ptají o koronaviru, my odpovídáme: škola, cestování i splín z pandemie

Jak moc mě může očkování odrovnat? Je zkouškové, mám s tím počkat na prázdniny?

Vedlejší účinky na věku skoro vůbec nezávisejí. Podle dosavadních zkušeností asi polovina očkovaných lidí nemá žádnou reakci, maximálně slabou bolest v rameni. Druhá polovina se potýká s únavou, silnějšími bolestmi a zvýšenou teplotou – tyto projevy obvykle začínají několik hodin po očkování a skončí nejpozději za dva dny, častěji za jeden.

To znamená, že naplánovat si termín zkoušky na den očkování nebo na den následující není dobrý nápad, ale dlouhodobého výpadku se bát nemusíte.

Jak mluvit s lidmi, kteří jsou proti očkování, proti opatřením a proti všemu?

Kéž by na to byla jednoduchá odpověď! Hodně záleží na tom, co