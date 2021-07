Pandemie je příliš veliká. Do jednoho příběhu se nevejde

O virech jsem věděl jen tolik, co jsem si zapamatoval ze školy, o epidemiích vůbec nic. Připadalo mi však naprosto jasné – a myslel jsem si, že to musí být jasné každému –, že se děje něco nesmírně složitého. Mnoho propletených dějů, mnoho rovin problému, mnoho dílčích výkladů, každý svým způsobem správný, ale často neslučitelný s těmi ostatními.

Toho obrázku jsem se držel. Pomáhal mi. Při psaní a přemýšlení jsem i tak udělal spoustu chyb, ale kdybych neměl před očima tu nesmírnou složitost nutící k pokoře, bylo by jich ještě víc.

Britský filozof Timothy Morton zavedl před deseti lety pojem hyperobjekt pro věc tak komplikovanou, tak rozložitou v čase a prostoru, že ji nelze myšlením obsáhnout celou. Nikdy mi nebylo úplně jasné, co tím vlastně myslí, ale teď se mi zdá, že se takový popis dobře hodí právě na pandemii. (Nebo na klimatickou změnu.)

Představa hyperobjektu je vlastně nemožná, a tím pádem nepříjemná. Dá se o něm, jak to aspoň vidím já, přemýšlet jen dvěma způsoby: buď si ho zjednodušíte na nějaký víceméně nepravdivý srozumitelný příběh, do kterého nejspíš promítnete svá přání, předsudky a tak dále. Anebo se naučíte žít s rozporem, s neúplnými výklady, jež si navzájem odporují. To první je spokojená cesta k omylům. To druhé je intelektuální masochismus. O žádné třetí možnosti nevím.

Tisíce vyprávění

Pandemie ještě neskončila, a už se před našima očima mění v mnoho různých vyprávění. Jedno z nich si vyrobila vláda a