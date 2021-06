Universa středoevropského umění se protínají v Olomouci. Začalo výtvarné trienále SEFO

Zkratka SEFO (Středoevropské fórum Olomouc) vstoupila do povědomí širší veřejnosti především kvůli kontroverzi kolem chystaného sídla fóra od architekta Jana Šépky. Stavba na vizualizacích připomínající africkou architekturu uprostřed barokní a renesanční zástavby centra města byla na první pohled ojedinělá. A ojedinělost vzbuzuje napětí, které nakonec vedlo k tomu, že bývalý ministr kultury Staněk odvolal ředitele Muzea umění Olomouc (MUO), které stavbu i instituci SEFO zaštiťovalo. Nyní je projekt opět aktivní, má se jednat o první novostavbu muzejní budovy v Česku od roku 1938. Pracovníci muzea jsou zamýšlenou stavbou nadšeni, již samu budovu považují za umělecké dílo svého druhu, aktuálně zvažují 3D „tisk“ nadzemní části stavby.

Jenže SEFO není (jen) budova, je to především instituce. Výzkumné pracoviště a sbírka umění, jejímž úkolem je zkoumat, dokumentovat a prezentovat umění střední Evropy z let 1945–1989. Vznikla v roce 2008 a do její činnosti jsou zapojeny také umělecké instituce sousedních zemí. SEFO má propojovat a ukazovat, v čem je středoevropské umění specifické i navzájem odlišné.

Minulý týden bylo zahájeno první trienále SEFO – komplexní událost, jež si klade za cíl