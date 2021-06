Piráti ztrácejí voliče. Spolu se dotáhlo na čelo, sílí Šlachta a Babiš se stabilizoval

Největšími favority na volební vítězství jsou momentálně obě opoziční koalice. Plyne to z aktuálního volebního modelu agentury Kantar CZ. Koalici Pirátů a hnutí STAN by nyní volilo 24 procent lidí, koalice Spolu by získala pouze o půl procentního bodu méně. Slábne podpora pro Piráty, ty by samostatně volilo prakticky stejně lidí jako Starosty.