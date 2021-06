Vystrčil: Zeman je jako auto, které nesvítí a špatně brzdí. Dezorientován není, ale škodí Česku

Aplikovat článek ústavy, že Miloš Zeman nemůže ze závažných důvodů vykonávat úřad, asi zatím nebude možné. Některá prezidentova vyjádření ale významně poškozují Česko, říká v rozhovoru s Deníkem N předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). K činům současné hlavy státu si horní komora nechává ještě zpracovat posudky. „Je to vážná věc, precedent pro všechny další,“ říká. Vystrčil kromě toho také vysvětluje, proč by podle jeho názoru neměla jít ODS po říjnových volbách do vlády s hnutím ANO.

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost označil prezidenta Zemana za neschopného vykonávat úřad. Jak tento krok jako druhý nejvyšší ústavní činitel hodnotíte?

Senátní zahraniční výbor má za to, že prezident ze závažných důvodů nemůže vykonávat úřad prezidenta republiky. Neřekl, že není schopen, to jsou dva rozdílné pojmy. A je to velmi důležité, protože nemožnost ze závažných důvodů vykonávat úřad je něco jiného než není schopen.

Mohl byste to rozvést?

Z hlediska toho, jak to vnímají ústavní právníci a jak je to nutné posuzovat. Takový výklad se bude dělat poprvé. Na komisi pro ústavu jsme se shodli, že k posouzení toho, zda je možné aplikovat článek 66, to musíme odosobnit. Neměli bychom za tím vidět konkrétního prezidenta, konkrétní osobu. Mohlo by se stát, že nebudeme objektivní.

Výklad toho, co znamená „ze závažných důvodů“, a toho, že „nemůže“, neexistuje. Z vyjádření právníků jsme se v tuto chvíli dozvěděli, že závažné důvody se vztahují k tomu, že by třeba mohl být neschopen myslet, neschopen komunikovat nebo by nebyl přítomen. A vůbec není jisté, zda se to také vztahuje na to, jak tu činnost vykonává. Spíš se objevovaly názory, že na to se to nevztahuje. Ale protože to nebylo úplně zřejmé, vyžádali jsme si další podklady.

Chcete tedy doplnit zpravodajskou zprávu senátora Pavla Fischera, která má více než čtyřicet stran?

V té zprávě je část, která rozebírá, co znamená závažný důvod, poměrně krátká, stránka a půl. Z podkladů, které jsem měl doposud k dispozici, zatím plyne, že aplikace článku 66 v tom smyslu, jak jsem to tady vyložil, pro to, jak dnes prezident svůj úřad vykonává, není použitelná. Skutečně se zdá, že závažné důvody, kvůli kterým by nemohl vykonávat úřad prezidenta, nejsou nyní dostatečně masivně naplněny. Ale to budeme rozhodovat na dalším zasedání komise pro ústavu a parlamentní procedury.

Kuchař, který neumí vařit, není