PolitikoN: Kampaň zastavilo tornádo, preference stran se ale stále hýbou. Bohužel pro Piráty

Katastrofické obrázky zpustošených slováckých obcí, které se objevily ve čtvrtek večer a zejména v pátek ráno, šokovaly celou zemi. Měly pochopitelně dopad i na rozjetou předvolební kampaň. Při neobyčejně tragické a ojedinělé přírodní katastrofě, kterou tornádo na jižní Moravě bezpochyby je, tomu ani nemohlo být jinak.

Část kandidujících subjektů zrušila nebo utlumila kampaň, Starostové zrušili svůj volební sněm. Na místo se vydali někteří opoziční předáci, kteří se osobně zapojili do odklízení trosek. V řádu hodin nebo desítek hodin se do postižených obcí vydali také někteří z vládních představitelů.

Což je naprosto normální. Ze strany státu bude potřeba, aby co nejrychleji a nejefektivněji pomohl lidem postavit se zpět na nohy, obnovit poničené obce a to bez vládní pomoci jednoduše nepůjde. Rozsah tragédie to vylučuje. Že na místo podobné katastrofy přijede například premiér, je v pořádku. Členové vlády mají exekutivní pravomoci, na místě mohou zjistit, co je třeba ideálně hned zajistit. Slibují také veškerou možnou pomoc.

Část lidí na sociálních sítích nesla nelibě, že se na jižní Moravu vydali ministři (Jan Hamáček, Alena Schillerová, Jana Maláčová) a také premiér Andrej Babiš. Krátký exkurz do minulosti ale ukazuje, že nejde o nic mimořádného.

Například v roce 2013, krátce před pádem vlády, jel tehdejší premiér Petr Nečas s ministrem zemědělství Petrem Bendlem (a současným poslancem občanských demokratů) obhlédnout povodňovou situaci.

O tři roky dříve se na záplavy v Hrádku nad Nisou a Chrastavě jel podívat dokonce tehdejší prezident Václav Klaus spolu s ministrem vnitra Radkem Johnem. „Je povinností nás všech pomoci, určitě pomůže vláda. Bohužel spousta práce zůstane na těch, kteří zde bydlí, nikdo to za ně neudělá,“ řekl tehdy Klaus České televizi přímo z místa.

Že politici jezdí do oblastí živelních pohrom (a nejen pomáhat jako šéf lidovců Marian Jurečka nebo také předseda STAN Vít Rakušan aktuálně), je normální. Bohužel v době zákopových válek na sociálních sítích nahlíží část společnosti i na