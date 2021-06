Už miliony korun poslali lidé z celého Česka na pomoc jižní Moravě. Tu ve čtvrtek večer postihlo silné tornádo, výrazně poničilo sedm obcí, část z nich je srovnaná se zemí. Deník N přináší přehled toho, kam můžete poskytnout finanční pomoc či kde nabídnout dobrovolnické práce. Úřady ale shodně žádají: do postižených míst se prozatím sami nevydávejte.

Manuál pomoci: Kam můžete už nyní přispět a co zatím rozhodně nedělat

Živelní katastrofa na Břeclavsku a Hodonínsku zvedla obrovskou vlnu solidarity. Několika jihomoravskými obcemi se v pátek večer prohnalo tornádo, část jich je poničená, zdravotníci ošetřili stovky zraněných, několik lidí zemřelo.

Celá země začala okamžitě nabízet pomoc, a to nejen finanční. Úřady však dobrovolníky žádají, aby zatím na místo nejezdili.

„Ještě jednou prosím, nejezděte na místo. Domy musí prohlédnout statici a IZS. Mnoho z nich je poškozených tak, že se budou muset demolovat. Ať se nestane další neštěstí při odklízení. Počkejte. Vaši pomoc ještě budeme potřebovat,“ napsal jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), s podobnou výzvou přišlo i ministerstvo vnitra.

V jihomoravských obcích, které ničivý přírodní živel postihl, nadále probíhají zásahy záchranářů, velitelé by tak ani neměli nedočkavé dobrovolníky na místo pustit. Nejprve musí příslušné složky vyhodnotit, že je situace na místě bezpečná. Kromě toho by příjezdy dobrovolníků do postižených míst mohly komplikovat dopravu.

Statici s policisty zjišťují stav poškozených budov. Nemovitosti, které označí páskou jsou životu nebezpečné. Nevstupujte do nich a i v jejich okolí dbejte zvýšené opatrnosti. pic.twitter.com/TPeaKuvSMU — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

Na prvotní zásah je na místě dost profesionálů, kteří jsou na podobné situace cvičení – policisté, hasiči i vojáci.

V případě, že bude potřeba, jsou připraveny jednotky z jiných regionů i ze zahraničí, v pohotovosti je také armáda.

„V terénu je zhruba 550 hasičů, z toho například dva týmy s těžkou technikou, 56 lidí záchranného útvaru, dva týmy USAR po 36 lidech. Policistů zasahovalo skoro 600, teď je nasazených 250. A 20 vojáků s technikou, dalších 150 je připravených okamžitě nastoupit,“ napsal v pátek před desátou hodinou ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Nevolejte na tísňové linky, pokud to není nezbytné

Lidé by v tuto chvíli také neměli zbytečně volat na krizové linky. Ty nejsou stavěné na to, aby jejich prostřednictvím lidé nabízeli pomoc například s odklízením trosek. Lidé by tam měli volat pouze v případě, že jsou skutečně v nebezpečí.

S nabídkou pomoci ale lidé mohou oslovovat krizovou linku, kterou zřídil Jihomoravský kraj.

„Od pátečního rána od 8:00 aktivuje Jihomoravský kraj krizovou linku 800 129 921, na které bude možno nabízet pomoc pro postižené obce a jejich obyvatele. Linka bude v nepřetržitém provozu i o nadcházejícím víkendu,“ píše kraj na svém webu.

Lidé se mohou obrátit i na e-mail dobrovolnici@jmk.cz, nabídky pak vyhodnotí přímo krajští koordinátoři. Právě tuto písemnou formu kraj nyní doporučuje, krizová linka je totiž přetížená.

Přispějte, pokud můžete

Už nyní ale lidé mohou přispět finančně. Do postižených oblastí bude v budoucnu potřeba rychle dostat peníze nejen na obnovu budov, ale i na aktuální potřeby postižených obyvatel. Již během večera vzniklo několik sbírek.

Na platformě Darujme.cz spustila dárcovskou kampaň nadace Via, která se dlouhodobě zaměřuje na regionální a komunitní rozvoj. Od včerejšího večera, kdy byla sbírka založena, na účet přišlo přes 25 milionů korun. Peníze podle nadace poputují právě do zasažených obcí.

„Momentálně koordinujeme s ostatními neziskovkami a krizovým štábem pomoc tak, aby byla co nejúčinnější. Jsme připraveni odeslat pomoc okamžitě. Díky vaší neuvěřitelné podpoře můžeme odeslat okamžitě půl milionu až milion korun každé ze zasažených obcí,“ píšou organizátoři na webu.

Nadace dnes také kvůli velké vlně solidarity spustila další možnost, jak přispět, a to na účet 200900222/0800.

Pomoc organizuje také humanitární organizace ADRA, která vypsala veřejnou sbírku. Její pracovníci v případě povodní, nehod a dalších mimořádných událostí zasahují přímo na místě, kromě odstraňování materiálních škod či finanční pomoci nabízí i psychosociální pomoc. Posílat peníze můžete i na účet 66888866/0300 pod variabilním symbolem 390.

Veřejnou sbírku organizuje i Český červený kříž, číslo účtu najdete níže. Také Červený kříž se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje zapojuje například i formou psychosociální pomoci.

Tornádo dnes způsobilo značné škody na J.Moravě, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší. Zapojujeme se do pomoci postiženým a vyhlásili jsme veřejnou sbírku 333999/2700 v.s. 2101 pic.twitter.com/1kTPPUF951 — Cesky cerveny kriz (@CCK_Tweetuje) June 24, 2021

Sbírku vypsala i organizace Člověk v tísni.

🌪 SOS Morava 713271329/0300 🌪

Sbírka Člověk v tísni na pomoc a obnovu zasažených obcí na jižní Moravě. Pomoc je potřeba okamžitě, ale i dlouhodobě, včetně obnovy a sociální podpory rodin a lidí po této ničivé katastrofě. Prosím, přispějte a sdílejte.

Foto: Fojtík Filip, ČT 24 pic.twitter.com/xEJpQUFHaW — Člověk v tísni (@CLOVEKVTISNI) June 25, 2021

Přispět lze i prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické. Sama církev na pomoc postiženému regionu uvolnila půl milionu korun a také mobilizuje dobrovolníky. Přispět můžete nejen prostřednictvím bankovního účtu, lze zasílat i dárcovské SMS na číslo 87 777. Cena je třicet, šedesát nebo devadesát korun.