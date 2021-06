Jako by měla bouře za úkol udělat co největší škodu, říká meteorolog

Tornáda nejsou ve střední Evropě úplně výjimečná. V posledních dvaceti letech jich Česko zažilo několik. Většinou ale větrné bouře u nás zasahují spíše les nebo další místa, která nejsou příliš obydlená. „Včera se tornádo prohnalo několika obcemi najednou, zasáhlo centra obydlí lidí. Vypadalo to, jako by to bylo úplně na ‚objednávku‘, že má bouře udělat co nejvíce škod,“ říká v rozhovoru meteorolog a odborník na bouřky David Rýva.