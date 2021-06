Tři zranění jsou v rakouských nemocnicích. Byl to náš největší přeshraniční zásah, hlásí dolnorakouský Červený kříž

Rakousko vyslalo na jižní Moravu více než stočlenný tým, dva vrtulníky a celkem dvaačtyřicet vozidel, z toho třicet sanitek. Pro dolnorakouský Červený kříž, který na žádost o pomoc z Česka zareagoval, to byl největší přeshraniční zásah. Rakouští lékaři a zdravotníci ošetřili třicet lidí na místě a tři těžce zraněné přepravili do nemocnic v Rakousku. Deníku N to řekl mluvčí Červeného kříže v Dolním Rakousku Andreas Zenker.