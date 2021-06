Obcemi na Hodonínsku se prohnalo tornádo. Lidem sebralo střechu nad hlavou, majetek, někdy i život. To, co léta budovali, za pár minut mizelo.

Reportáž: „Kde mám tady začít?“ Tornádo vzalo lidem vše, co léta budovali

„Čtyřicet let něco stavíte, člověk se to snaží zvelebovat. A za dvacet minut je hotovo,“ říká v předklonu pan Vladimír z Moravské Nové Vsi. Odklízí popadané trámy před svým domem. Stavět ho začal v 80. letech, před měsícem dokončil na zahradě střechu garáže. Z toho všeho je teď suť. „Je to neštěstí, budeme se s tím muset nějak porvat,“ krčí rameny.

Obě jeho auta jsou zničená, dům bez střechy. Chce alespoň odházet trámy z cesty, aby si mohl vyndat kolo. „Chci se aspoň zajet podívat do sklípku, jak to tam vypadá,“ vysvětluje muž.

„Dělám ve sběrném dvoře, jako štukatér jsem jezdil po světě, opravoval hrady a zámky,“ ohlíží se zpět. „Člověk si říká, že bude mít na stáří klid,“ směje se v situaci, která jinak k smíchu vůbec není. „Co mám dělat, nic