„Prodávají mě jako prostitutku.“ Osud Britney Spears připomíná příběh novodobé otrokyně

Nečekaná výpověď světové superstar 90. let, zpěvačky Britney Spears, před soudem ukázala odvrácenou tvář opatrovnictví, které nad ní už 13 let drží její otec. Nesmí otěhotnět, nesmí se vdát, nesmí řídit, musí brát léky a podstupovat psychologické testy, musí vystupovat na turné a hlavně: vydělávat peníze, aby své dozorce měla z čeho zaplatit.

„Chci si vzít svýho kluka a mít s ním dítě, ale to mi oni nedovolí. Musím mít tělísko, které mi brání otěhotnět. Nařizují mi to lidé, kterým za to musím platit.“

To byly jen jedny z mnoha šokujících vět, které ve středu před opatrovnickým soudem pronesla někdejší popová ikona 90. let Britney Spears. Dnes 39letá žena a matka dvou synů je od roku 2008 v područí svého otce Jamieho Spearse, který se nechal soudem ustanovit jejím opatrovníkem poté, co tehdy opakovaně psychicky zkolabovala.

Mělo to být dočasné opatrovnictví, kterým by otec převzal kontrolu nad dceřiným životem, jenž se jí veřejně sesypal.

Soud přiřkl děti po rozvodu jejich otci, přestože jim byly pouze dva a jeden rok. Spears je po jedné z návštěv odmítla vrátit a s tím ročním se zavřela v místnosti – přivolaní policisté ji z domu vynášeli