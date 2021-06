Slovácko není Kansas. Tornádo udeřilo zle, ale je to ojedinělá událost

Uprostřed dne se udělá hrůzostrašné šero, nebe může mít až šedozelený odstín. Prší, někdy padají kroupy. Náhle se objeví rotující sloup temna, který vychází z bouřkového mraku a míří k zemi. Chvíli zbývá naděje, že se jí nemusí dotknout, rychle ale pomine. Když trychtýř mraku dosáhne země, uslyšíte rachot, jako když jedou těžké vozy s kamením. V tu chvíli už nezbývá než doufat, že se vám putující sloup vyhne.

Tornádo je vůbec nejničivější druh větrné bouře. Je to tím, že jeho síla je soustředěna do malého prostoru, nerozptyluje se. Když se vzdušný vír dotkne země, projeví se naplno rychlost rotujícího vzduchu. Ta se může pohybovat mezi 100 a 500 km/h. V tom prvním případě padají komíny a vzduchem létají ulomené větve stromů. V tom druhém létají vzduchem celé domy, o stromech a autech nemluvě.

Ve čtvrtek večer měla situace mezi Břeclaví a Hodonínem blíž k druhému případu než k prvnímu – poprvé v historii Česka.

V Evropě vzácnost

Zdrojem síly tornáda je bouřkový oblak – cumulonimbus –, mrak vysoký několik kilometrů, který zpravidla přináší přívalový déšť či krupobití.

Typické tornádo má šířku „chobotu“ kolem sta metrů. Než zanikne, projde trasu v délce několika kilometrů. Na své trase působí zkázu. Mimo trasu tornáda, byť třeba v jejím bezprostředním sousedství, k žádným škodám dojít nemusí. Podle způsobených škod se zpětně odhaduje síla tornáda a klasifikuje se pomocí tzv. Fujitovy stupnice. Podle toho, co se o situaci na jižní Moravě zatím ví, šlo tentokrát o tornádo stupně F3 až F4.

V Evropě jsou takové události vzácné. Vyskytuje se tu sice kolem 250 tornád ročně, ale ne v takové síle. Tornád srovnatelných s nynější moravskou živelní pohromou se v našem století vyskytlo v celé Evropě jen kolem pětadvaceti. V Česku jsme zaznamenali zatím jedinou podobnou událost: v červnu 2004 zasáhlo tornádo část města Litovel. Škody se tehdy odhadovaly na 100 milionů korun, ke ztrátám na životech nedošlo. Litovelské tornádo bylo klasifikováno jako F3. O hodonínském víme už teď, že způsobilo větší zkázu.

Oblastí s největším výskytem tornád jsou Spojené státy, kde se zaznamenává v průměru 1200 tornád ročně, ale i tam jen jedno procento z nich dosahuje stupně F4 nebo vyššího.

Obvyklý podezřelý zproštěn viny

„Myslím, že už nejsme v Kansasu,“ řekla Dorotka Totovi. Děj slavné americké pohádky Čaroděj ze země Oz začíná právě tornádem, které Dorotku a jejího pejska s celým domem odnese do Východní země obydlené Mlaskaly.

Pravda na tom je, že domy mohou létat, když do nich tornádo udeří. Zbytek je výmysl – ne proto, že země Mlaskalů neexistuje, to klidně ponechme jako otevřenou otázku. Výmysl je to hlavně z toho důvodu, že s Dorotkou a Totem by to dopadlo špatně, velice špatně. Právě v Kansasu a v okolních státech – v Texasu, Oklahomě, Nebrasce a Jižní Dakotě – zabijí tornáda každý rok v průměru osmdesát lidí, přestože USA disponují nejlepším systémem včasného varování na světě. Jenže ani ten není dost dobrý. Tornáda se nedají předpovídat. Dají se rozpoznat ve chvíli, kdy vznikají, ale to už na reakci nedává lidem mnoho času. Skutečná Dorotka by během tornáda nejspíš byla v krytu nebo aspoň ve sklepě.

Budeme si na taková opatření muset zvyknout i my? Nevídanou událost, k níž na Moravě došlo, samozřejmě někteří už spojují s globální změnou klimatu. Je to ale