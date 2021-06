Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Systém, který nahrává kalkulování, poslal Čechy na Nizozemsko. Pak by je ale čekala snazší cesta

Ze skupiny mezi nejlepších šestnáct týmů postoupila i česká reprezentace, která tak pokračuje v dosavadním trendu – ze skupiny postupuje na každém druhém turnaji. Národní tým od rozdělení federace na kontinentálním šampionátu nechyběl, ze sedmi účastí vytěžil čtyři postupy.

Na letošním šampionátu si reprezentace poprvé vyzkouší osmifinále, které se hraje teprve podruhé v historii. Od roku 2016 se totiž Euro rozšířilo z šestnácti na čtyřiadvacet účastníků, s čím souvisí také poněkud nepřehledný hrací systém.

Z šesti čtyřčlenných skupin postupují i čtyři nejlepší týmy na třetích místech. Ostatně díky této změně postoupila i česká reprezentace, která měla sice stejně jako Chorvatsko čtyři body a stejný rozdíl ve skóre, nicméně úřadující vicemistři světa dali o jednu branku více.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), která pořádá mezinárodní klubové i reprezentační akce, si systém s postupy ze třetích míst vyzkoušela nejdřív na šampionátech do jednadvaceti let. Ty se až do letoška hrály s dvanácti účastníky, nyní postupuje na tento turnaj týmů šestnáct.

Netradiční systém turnaje řešil v minulosti i Fico

Rizika turnaje, na kterém nepostupuje ze všech skupin stejný počet týmů, se projevila