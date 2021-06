Babiš je ztělesněním diktátorství a lží, hlásal policista, který jej chránil. Nadřízení ho chtěli potrestat, ale nestihli to

Předloni v červnu policista Milan Halbich, který chránil Úřad vlády, tedy i premiéra, veřejně kritizoval Andreje Babiše na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii v Chomutově.

„Babiš a jeho lidé ztělesňují vše, co jsme v roce osmdesát devět zavrhli. Je to diktátorství, manipulace a lži, byrokracie, uplácení, vydírání a zastrašování. (…) Zvolili jsme si demokracii, ale zapomněli jsme na to, že k ní patří tři základní věci: to je judikatura, legislativa a exekutiva, které se vzájemně doplňují a jsou nezávislé. Ve chvíli, kdy tyto věci neexistují, tak si na tu demokracii jen hrajeme a v podstatě kromě toho, že se otevřely hranice, se v naší společnosti nezměnilo vůbec nic,“ řekl na demonstraci Halbich.

Právě za těmito slovy policejní vedení vidělo porušení pravidel, která musí každý člen ochranné služby dodržovat – tedy vystupovat objektivně a zdrženlivě. Policista také nemůže upřednostňovat osobní či skupinové zájmy a nemůže se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám, v tomto případě k premiérovi.

Policie proto kvůli jeho vystoupení zahájila kárné řízení. Trest ale nedostal, a to proto, že lidé na demonstraci nevěděli, že je Halbich policejním příslušníkem.

Další kárná řízení ale následovala, protože Halbich v únoru 2020 poskytl Deníku N a serveru Seznam Zprávy rozhovory, ve kterých svá tvrzení z demonstrace potvrzuje.

„Namísto toho, aby zvolil vhodnější slova