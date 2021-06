Ázerbájdžánci u českého moře: Pan Asgarov měl velké plány, jenže rok už ho u Lipna nikdo neviděl

Ázerbájdžánští investoři si oblíbili jižní Čechy. Jedním z nich je i Ali Asgarov, protřelý podnikatel, který se chlubí hodinkami od ruského prezidenta Putina a nemá problém investovat do svých vysněných podnikatelských plánů stovky milionů korun. Jeden z nich zahrnoval dva hotely s restauracemi v Českém Krumlově a třetí ve Frymburku, městečku na břehu lipenské vodní nádrže. Jenže se zdá, že podnikání v Česku není tak růžové, jak by si movití Ázerbájdžánci představovali.

„Kamarád z Ázerbájdžánu, který žije v Českých Budějovicích, mě vzal na výlet do jižních Čech,“ popisuje v PR článku pro jihočeský časopis Barbar Ázerbájdžánec Ali Asgarov. „Cestou jsme se zastavili na oběd ve Frymburku v rodinném hotelu Kupec. Když jsem z hotelové terasy uviděl krásný výhled na jezero, řekl jsem kamarádovi: ‚Zeptej se majitelů, jestli by hotel neprodali.‘“ Nejdříve o tom nechtěli ani slyšet, pak ale jako zázrakem obrátili. Co přesně donutilo majitele změnit názor, se nám nepodařilo zjistit, mohla v tom ale hrát roli nabízená částka. Hotel měl podle odhadů cenu nanejvýš dvacet milionů, Asgarov za něj dal více než 50 milionů.

Podle starosty Frymburku Oty Řezáče by se Asgarovova filozofie dala popsat jednoduše: „Když to nejde, nasypu na to peníze. Když to nejde ani potom, nasypu na to ještě víc peněz.“ Zmiňovaným kamarádem nebyl nikdo jiný než