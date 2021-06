Sedmnáct lídrů zemí EU bez ČR podepsalo dopis za práva LGBTQ. Babiš si to ještě „nechá vysvětlit“

Evropu rozvášnila novela maďarského zákona, která zakazuje, aby lidé do 18 let byli vystaveni jakémukoliv materiálu o homosexualitě a změně pohlaví. Sedmnáct lídrů států EU včetně německé kancléřky Merkelové a francouzského prezidenta Macrona podepsalo dopis proti diskriminaci práv LGBTQ komunity a o nutnosti dodržování lidských práv jako základních hodnot EU. Český premiér Babiš mezi signatáři zatím není. Na dnešním summitu EU – Evropské radě – si to prý chce nechat nejprve vysvětlit a pak se rozhodne, píše z Bruselu redaktorka Deníku N.