Překážek, které do randění a seznamování přinesla pandemie, byla celá řada. A přestože se může zdát, že je ve světě uvolněných opatření a zvyšujícího se počtu očkovaných po problému, nezadaní dnes čelí zcela novým komplikacím: učí se mluvit o čemkoliv jiném než o pandemii, ale také žít s pocitem tlaku na to, aby si urychleně našli partnery.

A mohu přijít v teplákách? Jak pandemie změnila randění a co s ním bude dál

Krátce před první plánovanou schůzkou Petře na mobil přišla zpráva. „Bude pro tebe v pohodě, když to zrušíme? Je mi nějak divně,“ napsal jí tehdy muž, se kterým se měla druhý den setkat.

Rande dvojice preventivně přesunula na neurčito. A udělala dobře. Dva dny po plánovaném setkání Petře muž – říkejme mu Martin – napsal, že si zašel na test. Výsledek: covid pozitivní.

Reparát prvního rande přišel o několik týdnů později, když už byl Martin zdravý. Pak se dvojice setkala znovu a znovu. A dnes, o několik měsíců později, o sobě opatrně začínají mluvit jako o páru.

O jejich vztahu lze klidně přemýšlet jako o malém pandemickém zázraku. Nástrah, jež museli Petra s Martinem – a s nimi i všichni další, kteří se snažili během posledního roku randit – překonat, bylo totiž nespočet. A sahaly daleko za běžné problémy, které se objevují na počátku každého vztahu.

A přestože se může zdát, že ve světě s rozvolněnými opatřeními a zvyšujícím se počtem očkovaných pro nezadané starosti skončily, bezproblémové nejsou ani vyhlídky do budoucna. Nadále si totiž před každým rande musí klást hned několika otázek: Kde hledat potenciální partnery, když mám stále obavy z chození do společnosti? Kdy se toho druhého zeptat, zda je očkován? Jak se postarat o to, aby se z koronaviru nestalo jediné téma rozhovoru?

Průzkumy také říkají, že pandemie zadaným i nezadaným ukázala, jak