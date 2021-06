Nejdříve mu předpovídali dlouholeté vězení. Místo něj se mladý muž Raman Pratasevič omlouvá svému vězniteli za to, že ho neměl rád, s úsměvem hovoří do televizních kamer na tiskové konferenci pořádané běloruským ministerstvem vnitra a je ve vězení domácím.

Není ale sám, kdo byl donucen svými vězniteli k ústupkům, výměnnému obchodu nebo přiznání.

Uprchlá čečenská lesba a drzí výrostci

Čečenka Chalimat Taramovová stojí skromně, oděná usedle v květované šaty a tmavý svetřík s šátkem na hlavě za svým sedícím otcem, a má sklopený zrak.

Otci děkuje, že jí nedovolil utéct z domu. Bezpečnostní jednotky ji chytily až v sousedním Dagestánu, další severokavkazské republice, kde tradice a zákony rodící se po staletí znamenají víc než lidská práva.

Do domu Taramovových přijela vládní komise. Otec přivolá dceru a zatímco muži sedí, ona vestoje za otcova přísného dozoru odpovídá na „všetečné“ dotazy. „Moje práva nejsou porušována,“ říká. Zdroj: Groznyj TV, YouTube

Při zadržení v Dagestánu chtěla Chalimat skočit z okna. Policie ji ale odvlekla a předala rodině. Kdo přesně poté donutil otce i dceru vystoupit v místní televizi, není známo. Jako dobrovolné tohle veřejné sypání si popela na hlavu nevypadá, zvláště když otec nepřesvědčivým hlasem říká: „Dceru unesli, lesba není, chtějí nás zostudit a ona vám to řekne sama.“

Řekla. Je prý šťastná a spokojená.

Přes 600 lidí se zapojilo do „kavkazského flash mobu“, který se ihned rozletěl po sítích rychlostí nevídanou. Svého druhu šlo o vzpouru především teenagerů proti čečenskému vůdci, stoupenci prezidenta Putina a muži, který s pomocí svých ozbrojených komand udržuje v zemi klid, pořádek i strach.

Povstání na internetu zahájil patnáctiletý chlapec, který Kadyrova v přímé diskusi na Instagramu nazval „ďáblem“. Začali se připojovat další a další… A tak vznikl flash mob #КадыровШайтан (#Kadyrov je ďábel).

Následovala série omluv a ponižujících ujištění. Nejdříve z úst hochovy rodiny, poté donutili i jeho, aby prohlásil, že svého vůdce ctí a miluje a že už nikdy, opravdu nikdy nic takového neprovede.

Omlouvat se začali i ostatní účastníci akce. Školák z Permi, čtrnáctiletý chlapec z Kabardsko-Balkarska, který nejprve ve svém příspěvku odhodlaně křičel: „Já jsem Balkarec, nebojím se tě, Ramzane, nebojím.“ Po několika dnech už říkal: „Hluboce a upřímně se vám omlouvám, Ramzane Achmatoviči.“

Ruka čečenského vůdce Ramzana Kadyrova dokáže trestat své protivníky nejen na severním Kavkaze. Zjevně má metody, jak neutralizovat nepřátele po celém Rusku. Právě Kadyrov je obránci lidských práv obviňován z podílu na vraždách známých ruských osobností, jako byli novinářka Anna Politkovskaja a politik Boris Němcov. Zdroj: Kavkaz.Realii, YouTube

Vidí to všichni. Doma i v zahraničí. Přátelé, rodiče i politici. Hoši ve složitém pubertálním věku se ponižují, je vidět, jak jim nervózně skáčou ohryzky a v očích se zrcadlí slzy vzteku. Chtěli být rebely, možná v budoucnu i povstalci –jako otcové mnohých z nich. Ale přinutili je kát se, veřejně a hlasitě, zničili jim kariéru hrdiny; pověst statečného vzbouřence je tatam.

Na těchto akcích se v postsovětském autoritářském prostředí nepodílejí jen bezpečnostní složky a politici, co nesnesou sebemenší kritiku, ale i novináři a jejich kamery.

(Ne)zrození hrdiny

Fotografie Ramana Prataseviče, jednoho ze zakladatelů slavného běloruského kanálu na Telegramu Nexta, tvrdého kritika Lukašenkova režimu a organizátora mnohatisícových demonstrací v Bělorusku, jak se prochází ruku v ruce s přítelkyní Sofijí, se objevila nejdříve ve státních běloruských a ruských médiích. Nebylo by na ní nic neobvyklého. Kdyby Pratasevič nebyl 23. května 2020 na cestě z Athén do Vilniusu zatčen.

Akce běloruských tajných služeb s Lukašenkem v čele vzbudila pozdvižení v mnoha zemích světa. Letadlo společnosti Ryanair – pouze přelétávající běloruské území – bylo donuceno přistát v Minsku, Pratasevič se Sofijí byli zadrženi a na Bělorusko se snesla vlna hněvu i sankcí. Už už se rodil nový běloruský hrdina a vězeň svědomí.

Památný rozhovor, který zadržený Pratasevič, ještě v nepříliš dobré náladě, poskytl novináři… Dušuje se, že chce napravit chyby, kterých se dopustil, především přiznává své pomýlení v kritice Lukašenkova režimu. Zdroj: ONT, YouTube

3. července se ve státní běloruské televizi objevuje pro mnohé šokující video. Pratasevič v něm odpovídá na otázky, dokonce kritizuje své kolegy z opozičních médií, naznačuje, že jsou mezi nimi zrádci, často „placení Západem“. Ale také pláče a je vidět, že mu tato show není příjemná. Je zoufalý. Ve stresu. Unavený a odevzdaný.

Přátelé ho litují, rodiče prosí svět o pomoc. Otec vidí zlomený nos, matka modřiny a zlomenou duši.

Jiným se zdá, jako by pomalu, ale jistě přecházel na stranu nepřítele. Proč? Na tom se zatím neshodují ani jeho přátelé, ani odborníci. Někteří tvrdí, že byl přinucen mučením, jiní spekulují o speciálních medikamentech.

Možná odpověď přichází zanedlouho. A je lidsky pochopitelný i logická.

Pratasevič a Sofija jsou náhle propuštěni z vazby do domácího vězení. Něco nevídaného. Navíc je jim dovoleno pobývat spolu, držet se za ruce, procházet se po parku. Jakou cenu za to vše musel Pratasevič zaplatit?

Rodičům ruské občanky Sofije už běloruské úřady umožnily se s dcerou v Minsku setkat. Je prý zdravá. Mohli se společně naobědvat v restauraci a strávit spolu „neomezenou dobu“. Zdroj: Russia Today, Twitter

Oběť stockholmského syndromu?

Mezi prvním kajícným videem a propuštěním obou mladých lidí do domácího vězení se odehrála ještě jedna významná událost – tisková konference s Pratasevičem jako hlavním aktérem. 14. června ji uspořádalo ministerstvo vnitra, tedy Pratasevičův věznitel.

Mladý muž už na rozdíl od prvního veřejného vystoupení vypadal zcela uvolněně, spokojeně a přirozeně. Pokud byl zoufalý a ve stresu, pak by měl profesi novináře vyměnit za tu hereckou.

Někteří novináři byli zaražení. Pokud čekali alespoň náznaky zoufalství a přiznání z donucení, patrné nebylo nic. Když v otázkách dávali najevo své pochybnosti o tom, že Raman vše, co říká, říká dobrovolně, mladík se zlobil. „Jestli někdo z vás o čemkoliv pochybuje, jsem s dovolením vyšetřovatele ochoten podrobit se jakékoliv lékařské prohlídce!“

Několik novinářů pracujících pro zahraniční média se zvedlo a z tiskovky odešlo – na divadelní představení si prý zajdou jindy. Zdroj: belpresscenter. YouTube

Nad tím, co se stalo s Pratasevičem, který byl pro tisíce Bělorusů inspirací a vzorem, si lámou hlavu jeho kolegové, psychologové, ale i rodiče. Hledají v jeho gestech a slovech nějaký vzkaz, signál, že tohle není doopravdy. Snaží se tvrdit, že Raman byl „nadopován“. Jenže Pratasevič vůbec nevypadá jako ti, kteří se doznávají z donucení.

Alexej Filatov je specialista na neurolingvistiku, provádí kriminalistické analýzy, řadu let sleduje lidské chování v extrémních situacích. Pracoval v USA, Velké Británii i Portugalsku, v Rusku založil Akademii profilování, kde se mj. zabývá detekováním lži.

Video s Ramanem na prosbu ruské Nové gazety zhlédl mnohokrát.

Podle něj se zásadně liší záběry Ramana po zadržení, kdy byl ovládán obrovským stresem a byl v šoku: „Před prvním videem s ním mluvil ‚zlý policajt‘. Vyděsil ho. A pak se s ním začal bavit ‚hodný policajt‘. Za této situace se Pratasevič rozhodl, že je lepší s vyšetřovateli spolupracovat… Na tiskové konferenci se už chová sebejistě, vtipkuje, je tam hlavní personou. Adaptuje se na systém, do kterého se dostal.“

Filatov je přesvědčen, že Pratasevič na rozdíl od zkušenějších opozičních vůdců nebyl na svou roli „hrdiny“ vůbec připraven: „Není to bojovník. A myslím si, že profesionálové v policejních řadách to dobře odhadli a zkusili s ním pracovat po dobrém… U Prataseviče vzniklo něco na způsob stockholmského syndromu – lidi, které jsi nenáviděl, potkáš a oni jsou vlastně normální. Mohli by tě bít, ale nebijí… Pratasevič se domnívá, že asi nejsou tak špatní, že se možná se spletl.“

Jak verbují novináře

Běloruský novinář se podle odborníků nejen přetvařuje, aby se dostal z prekérní situace a vyhnul se strádání, ale skutečně mění své názory. Ujišťuje sám sebe, že postupuje správně. Prozradí vyšetřovatelům vše, co ví, protože si skutečně myslí, že to je pro dobro věci.

„Když říká, že se cítí skvěle, nelže. Ze strany moci je to strategie vedoucí k naverbování opozičního novináře,“ myslí si Filatov.

Žurnalistovi kolegové ale nechtějí uvěřit v tak snadnou a rychlou změnu u člověka, který byl duší protestní běloruské žurnalistiky a pracoval i jako válečný zpravodaj na Ukrajině. Přesto ho Filatov hodnotí jako osobnost dostatečně emotivní, která ráda přitahuje pozornost (vychází i z rozhovorů, které Pratasevič poskytl ještě před zatčením), je snadno manipulovatelná, snadno zpanikaří. Což se projevilo např. ve chvíli, kdy zjistil, že letadlo má přistát v Minsku. I někteří kolegové mu kladou za vinu, že nesmazal všechny údaje na elektronických nosičích, ačkoliv k tomu měl dostatek času.

Možná je tím, kdo řídí Ramanovy kroky, jeho dívka, která letěla s ním a také ji s ním zatkli. Raman se totiž může bát nejen o sebe, ale především o ni.

„Nikdo nevíme, jak bychom se zachovali na jeho místě.“ – V tomto se ruský psycholog Filatov zcela shoduje s českým kolegou Štěpánem Vymětalem, psychologem se zaměřením na mimořádné události. Vede psychologického pracoviště ministerstva vnitra je koordinátorem posttraumatického intervenčního týmu Policie ČR.

Situaci s Ramanem Pratasevičem v rozhovoru s Deníkem N okomentoval.

Čím je dáno, že někdo se bojíme víc, a někdo méně? Že někoho policie zlomí snáze a donutí ho k doznání i projevům loajality, a jiného k tomu nepřinutí nikdy?

Ve hře je víc faktorů. Důležité jsou osobnostní charakteristiky každého z nás. Naše osobnost a chování jsou ovlivněny jak geneticky, tak výchovou a vzory.

Dále záleží na naší konkrétní situaci a posouzení rizik.

Záleží na tom, zda žijeme sami, nebo máme děti, rodinu, rodiče, za které cítíme odpovědnost. Někdo má hodně co ztratit, někdo ne.

Z toho nakonec vzejde reakce jedince, jak se zachovat. Zásadní mohou být vyvolané obavy o sebe nebo blízké, o své zdraví, o život, o budoucnost. Lidé mohou být přinuceni psychickým i fyzickým násilím a manipulacemi, aby se vyjadřovali v rozporu se svým přesvědčením.

Je účinnější fyzické mučení, nebo psychické týrání?

To nelze takto jednoznačně říct. Často se používá kombinace obou metod. Velmi trýznivé pro člověka také může být, když sedí třeba v cele a slyší přes stěnu křik jiných lidí, kteří jsou mučeni. To se odehrávalo ve vazební věznici v Minsku, máme o tom svědectví lidí, kteří v těch věznicích seděli.

Další metodou, jak vězněného k něčemu přimět, je vyhrožování, že ublížíte jeho blízkému člověku. Zvláště to může fungovat, když ho máte v rukách jako rukojmí.

Věznitelé mohou vyhrožovat násilím na citově blízké osobě a apelovat na naši „odpovědnost“ za její osud.

Pratasevič byl zatčen spolu s přítelkyní. Mohl to vnímat fatálně. To patří i k jeho mladšímu věku.

K tomu vás někdy systematicky nenechávají vyspat, nezhasnou vám ani v noci, vyvolávají biologickou únavu.

Lze vysledovat i paralely se situacemi držení rukojmí, kdy pachatelé záměrně vyvolají u rukojmích dezorientaci. Prostě je izolují od běžných podnětů, jako je denní světlo, neumožní sledování času, zablokují veškeré informace z reálného světa. To se střídá s používáním násilí, ponižováním, vyhrožováním… A funguje i záměrné vytváření závislosti oběti na pachateli.

Nakonec vám mohou dát i nějaké tlumicí léky, abyste byla tvárnější. A vy jste.

Pak skutečně uděláte třeba i věci, které jsou v rozporu s vaší osobností.

Lze takové postupy, které jsou používány nyní v Bělorusku, přirovnat k tomu, co se dělo za komunismu u nás?

Ano. Jde o promyšlené manipulace, zastrašování a nátlak na veřejnost. A nemusí jít zrovna o vězně a fyzické mučení. Jen si vzpomeňte, kdo podepsal Antichartu.

Někdy se například změnilo chování disidentů poté, co se jim narodily děti. Mnohdy se pak stáhli do pozadí. Vidina toho, že o děti přijdete a dají vám je třeba do ústavu, je tísnivá.

Jsou ale lidé, řekl bych ranaři, a ti se na takové věci, jako je rodina a děti, neohlížejí. Někdo se bojí, a raději nic neudělá, jiný se bojí, a přesto něco vykoná, no a někdo podstoupí jakékoliv riziko.

Pro nás je ale hrdina ten, kdo se nikdy nenechá zlomit, bez ohledu na svou rodinu… Tak to je správně?

Víte, jsou různé představy o hrdinech. Například takový Ghándí, to je ideál hrdiny. Ale mnohdy jsou lidé považováni za hrdiny, ale nikdo se moc neptá, jak moc jejich hrdinstvím trpělo jejich nejbližší okolí.

Na ruskojazyčných sociálních sítích se část uživatelů posmívá tvrzení Pratasevičových rodičů, že je mučen a k doznání nucen.

Často si společnost vytváří hrdiny, protože je potřebuje a podle nich si nastavuje normy a pravidla. Ale někdy je realita hrdinství jinde, než jak to vypadá ve zveřejněné verzi.

Nedělíte tedy lidí na hrdiny a zbabělce, kteří se nechají snadno zlomit?

Určitě ne. Není to tak černobílé. Ve hře jsou jak naše vlastnosti, tak i obavy, tlak okolí, odpovědnost k blízkým a další motivace, ale i naše racionální rozhodování. Jednání je také velmi ovlivněno konkrétní situací. Někdy se můžeme zachovat hrdinsky, jindy opatrně.

A to, že Raman Pratasevič najednou vychvaluje Lukašenkův režim, je tedy pochopitelné?

Někdo samozřejmě může říct: aha, tak on změnil názor, to je srab, zlomili ho. Ale my neznáme okolnosti. Nevíme, proč se tak chová. Třeba tím zachraňuje svou rodinu. Mohli v něm vyvolat velký strach. Může jednat pod vlivem složitějších manipulací a nátlaku.

Ano, čelit zlu je hodnota, překonávat strach je hodnota, ale nelze nikoho soudit pouze z tohoto úhlu pohledu.

I v procesu s lidmi kolem Milady Horákové to lze sledovat. Někdo se podvolil hned a změnil názor okamžitě, nebo spíš veřejně deklaroval změnu názoru. Jiní vzdorovali… Ve hře byla násilím a manipulacemi vynucená přiznání a strach o život. Každý měl své důvody, každý měl svůj vrozený práh bolesti a schopnosti překonávat strach.

Musíme si uvědomit, že Milada Horáková byla i za války zapojena do odboje, byla vyslýchána a bita gestapem, přežila několik let věznění, nepodvolila se. Byla bezesporu odolnější, vyzrálejší, měla vše v hlavě srovnané. Byla odhodlaná bojovat, byla to vyzrálá osobnost, která měla už pevně ukotvené morální hodnoty.

Pratasevič je výrazně mladší a jeho situace je úplně jiná. Nelze je srovnávat. Mladí lidé jsou méně zralí a v mnohém zranitelnější.

Nevíme, jaké jím zmítají nejistoty, jakým hrozbám čelí. To mohou být velmi niterné věci, a když na něj jdou s kombinací nátlaku a slibů, mohou ho donutit k tomu, aby říkal, co chtějí.