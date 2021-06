Babiš rozeslal do domácností přehled svých zásluh. Ověřili jsme, které mu skutečně náleží

Premiér Andrej Babiš rozeslal v rámci předvolební kampaně do českých domácností leták, v němž vypočítává údajné úspěchy své vlády. Některé z nich jeho kabinetu přisoudit jdou, v jiných případech lze říci, že udělal to, co musela udělat každá vláda. A například v případě obrněných transportérů předseda vlády v letáku lže.