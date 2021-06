Ve volební spolupráci Trikolóry, Svobodných a Soukromníků podle informací Deníku N zaskřípaly peníze. Trikolóra zatím do společného rozpočtu nesložila částku, kterou má na volby přispět. Ta má být oproti příspěvkům obou menších stran trojnásobná. Zejména mezi Svobodnými kvůli tomu narůstá podle zdroje Deníku N nervozita. Oficiálně to předsedové všech tří stran odmítají.

Trikolóra shání peníze slíbené Svobodným a Soukromníkům. Měly být do půlky června

Trikolóra se dohodla se Svobodnými a Soukromníky na tom, že do společného rozpočtu na volby subjekty přispějí v poměru tři ku jedné ku jedné. Trikolóra měla složit 7,5 milionu, obě menší strany po 2,5 milionech. Deníku N to řeklo několik zdrojů, předseda Soukromníků Petr Bajer to potvrdil i na záznam.

„Je podepsaných dvanáct a půl milionu s tím poměrem, o kterém mluvíte,“ řekl Bajer.

Trikolóra má zaplatit nejvíce, protože