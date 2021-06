Bidenova cesta do Evropy vrátila světu souřadnice. I když zatím jen zčásti

Analýza Jiřího Pehe: Joe Biden nedávno navštívil Evropu s cílem nejen vrátit Spojené státy do pozice vedoucí země západního světa, ale také zrestaurovat mezinárodní pořádek, který existoval před nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. Podařilo se mu to zatím jen částečně, protože Trumpova politika vedle poškození vztahů USA s tradičními spojenci fakticky vytvořila v mezinárodním společenství vakuum, které zčásti zaplnily Čína a Rusko.