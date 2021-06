Kam se poděl slovenský „milion příznivců Sputniku“? Mluvili jsme s lidmi, kteří se dali naočkovat ruskou vakcínou

Slovensko daruje nebo prodá do zahraničí ruské vakcíny Sputnik V, které nakoupilo, ale není o ně zájem. Měly by být vyvezeny do čtyř balkánských zemí a Argentiny. Země nakoupila 200 000 dávek, ale dodnes se Sputnikem nechalo očkovat jen 8000 Slováků a dalších 14 000 na dávku čeká. Denník N mluvil s některými z nich.