Notes: Opozice na hraně zítřka a po stopách mrtvého Lokši z Teplic

Servis z dnešního webu

Věděli jste, že oceňovaný český film Staříci vznikl na základě skutečné události? Filmaře inspiroval osud Pravomila Raichla, legionáře, který byl za nepřátelství režimu odsouzen na doživotí, ale v roce 1952 uprchl z věznice Leopoldov na Západ. V devadesátých letech se vrátil do Československa a v roce 2002 naplánoval atentát na komunistického prokurátora Karla Vaše. V den, kdy měl svůj plán uskutečnit, však zemřel na infarkt. Nyní se k životu této téměř legendární postavy vrátil spisovatel Petr Stančík románem nazvaným prostě Pravomil. Jméno autora i látka zaručují neobyčejné čtení.

„Dnes bych vám rád představil tu nejlepší partu odborníků pro řízení této země,“ napsal na Facebook Ivan Bartoš. Opozice představila své kandidáty na vládní posty. Jsou to čtyři desítky jmen, která podle Bartošových slov nejsou vytažená z klobouku, ale pečlivě vybraná a prověřená. Seznamujeme vás s kandidáty na řízení jednotlivých resortů. Článek je uveden aktuální fotografií ze zahájení kampaně Pirátů a Starostů. Lídři stojí před plakátem s volebním heslem „Vraťme zemi budoucnost“. Bartoš nezapomněl na svůj volební klip o návratu z budoucnosti a dál láká na to, co teprve bude.

Dodejme, že někdejší předseda ODS Václav Klaus se v devadesátých letech velmi často oháněl podobnými slovy. V titulech hned několika jeho knih se objevuje slovo „zítřek“. Všimněme si ale toho drobného, leč podstatného rozdílu. Zítřek, to je řešení příštího dne. Volba blízkého horizontu, žádné vizionářství. Zato budoucnost je komplexní veličina sahající od zítřka až do nekonečna. Je to náš příští život. Na druhu stranu: co to vlastně znamená „Vraťme zemi budoucnost“? Copak nám budoucnost někdo odcizil? Budoucnost, to přece není díra v zemi, tu vám nikdo nemůže vzít. Budoucnost je něco, co si sami každou svou volbou vytváříme. Nikdo nám ji nevzal, ale můžeme za ni vzít my – odpovědnost.

Některé politické strany si dávají budoucnost přímo do svého názvu. Nemyslíme teď hnutí slibující, že „bude líp“, ale polskou stranu Polsko 2050, aktuálně nejsilnější politickou opozici u našich severních sousedů. Bude tato strana tím třetím, který se směje, zatímco hlavní vládní a opoziční strana mezi sebou vedou tvrdou „polsko-polskou válku“? Televizní showman Szymon Hołownia z Polska 2050 připomíná cestu Volodymyra Zelenského na Ukrajině, který se nakonec stal prezidentem.

„Romský George Floyd“ – tak označil server Romea muže jménem Stanislav, který zemřel o víkendu v Teplicích bezprostředně poté, co jej zdrogovaného znehybnili zakleknutím dva policisté. „Žádný George Floyd,“ oponuje Policie ČR na sociálních sítích, dodává druhé video, na kterém je vidět řádění muže před zatčením, a informuje, že pitva neprokázala, že by zásah policistů vedl k úmrtí. Naši reportéři zajeli na místo činu a vyslechli, koho se dalo. Samotní obyvatelé domu, před nímž zásah proběhl, na jméno nic říct nechtěli. Po výslechu policie podepsali mlčenlivost. Přesto se nám podařilo posbírat několik střípků ze života „Lokši“, jak mu místní říkali. Na místě jeho smrti již vzniká pietní místo se svíčkami a květinami.

Známá farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká je zároveň aktivní psychoterapeutkou. V době covidového lockdownu musela přistoupit na nepříjemnou skutečnost, že se se svými farníky nemůže setkávat osobně. V rozhovoru s Renatou Kalenskou popisuje, zda řeší dilema, jestli má lidem spíše radit copy terapeutka, nebo jim naslouchat coby farářka. Její jméno bude nyní ještě známější, protože přijala výzvu zúčastnit se StarDance. Kývla sice rychle, ale tuší, že to pro ni bude tenký led. Tanec je totiž pro ni coby duchovní „sexuální schematismus ve smyslu rituálu k páření“. Tušíme, že takto ke své účasti v taneční soutěži ještě nikdo nepřistupoval.

Historik Josef Mlejnek připomíná výročí útoku nacistického Německa na Sovětský svaz 22. června 1941. Sovětský svaz potřeboval svižně vyvinout rychlé bombardéry, jenže problém byl v tom, že Stalin mnohé z nejschopnějších konstruktérů před válkou stihl pozavírat do vězení. Což ostatně platilo i pro konstruktéry kosmických lodí. Najednou mu však byla tato vězněná inteligence dobrá.

Na závěr jedna rada pro horké dny. Pokud těžko snášíte současná vedra, naordinujte si mrazení v zádech s některým z hororů na streamovacích platformách. Pár tipů vám připravili redaktoři Deníku N. Pokud ani to nepomůže, nabízíme jeden tip odjinud. Myslíte, že v létě je lepší oblékat se do bílého, spíše než do černého oblečení? Chyba kominické lávky! Kominíci a beduíni vědí své. Proč je černý oděv lepší, vysvětlil na webu prozeny.cz odborník z katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

A co vyjde zítra tiskem



– Piráti a STAN představili tým pro vládu

– Program ČSSD: Víc volna i daně pro bohaté

– Registr vlastníků firem obnažil své slabiny a překvapivé vlastníky

– Komentář: Výjimky a růst HDP rozpočet nespasí

– Při odchodu jsem nechal rozsvíceno, říká poslední šéf německého ÚSTR

– Po stopách „romského George Floyda“

– Účast ve StarDance mi schválil i biskup, říká farářka Kopecká

– Středoevropské umění se nás dotýká

– Úklid smetiště na dně Vltavy zaměstnal i policii