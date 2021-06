Analýza ekonomických programů stran: Piráti a Starostové sází na růst, zapomínají ale na s ním spojené výdaje

Analýza Martina Lobotky: Parlamentní volby se blíží. Vzejít by z nich měla vláda, která se bude muset vypořádat s mnohasetmiliardovou dírou ve veřejných financích, která zůstane po kabinetu Andreje Babiše. Postupně proto budu analyzovat ekonomické programy stran, které mohou nějakým způsobem promluvit do vzniku budoucí vlády. Začnu s Piráty a Starosty, kteří jsou aktuálně v průzkumech vedoucí koalicí.

Koalice ukazuje tváří v tvář rozvrácenému rozpočtu ve svém Plánu pro budoucnost bez zadlužování i v rozhovoru jednoho z kandidátů koalice na post ministra financí Věslava Michalika pro Deník N fiskální bezradnost. U rušení daňových výjimek opakuje, že přinese „řádově padesát miliard“. Jak vyložím později, bez radikálních řezů do sociálních úlev nebo do daně z přidané hodnoty to možné není. Rozpočtové úspory také přinesou „řádově padesát miliard“, konkrétně ale nejsou specifikovány. Opětovné zaměstnání lidí v šedé ekonomice a na zkrácené úvazky přinese „dalších padesát miliard“. Samotné zaokrouhlování všeho na kulatých padesát miliard vzbuzuje podezření, že spíše než výstup makroekonomické analýzy vidíme klasický příklad „přání otcem myšlenky“.

Poslední položkou je mantra všech rozpočtářů