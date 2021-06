Program ČSSD: Sankce za neobsazené byty, milionářská daň i právo na eutanazii

Podzimní volby budou pro sociální demokracii rozhodující. Podle posledních průzkumů nemá strana příliš vysokou podporu. Předseda Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby jim ve volbách dalo hlas 7,27 procenta občanů, většina straníků ale spíše doufá, že překročí hranici pěti procent pro vstup do Sněmovny.

„Když se podíváte na všechny průzkumy, které teď šly ven, nedošlo v nich k poklesu, ale spíš k nárůstu. V kombinaci s programem a tématy, která máme připravená, lidi oslovíme,“ řekl před časem v rozhovoru pro Deník N Hamáček. Program, kterým chce ČSSD voliče zaujmout, předsednictvo schválilo v pátek v rámci dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030. Deník N má tento program k dispozici.

V programu se strana tradičně zaměřuje na pracující. Slibuje jim pět týdnů dovolené od ledna 2023. O dva roky později by lidé podle strany mohli pracovat už jen 35 hodin týdně, a to za stejnou odměnu. ČSSD také navrhuje náhradní volno za státní svátky, které vyjdou na víkend – zaměstnanci by tak mohli odpočívat nejbližší možný pracovní den.

Dalším tahákem má být právo na nedostupnost. „Pracovní doba má být pevně ohraničená a zaměstnanec musí mít prostor i na volný čas a odpočinek. Zaměstnavatel nemůže vymáhat splnění úkolů zadaných mimo standardní pracovní dobu. Tím pomůžeme zejména lidem, kteří musejí být dnes doslova přikovaní k mobilním telefonům,“ píše strana v programu.

Více peněz a konec rozdílů v platech

Dále chce ČSSD zvyšovat minimální mzdu. Od příštího roku by měla narůst na 18 tisíc korun měsíčně a o rok později o další dva tisíce. Prosadit chce také zákonnou valorizaci, tedy aby minimální mzda činila minimálně 50 procent průměrné mzdy. V roce 2025 by měla být podle představ ČSSD průměrná mzda 45 tisíc korun.

Strana také hodlá bojovat s rozdílnými odměnami u mužů a žen ve firmách. Zaměstnavatel by tak měl podle programu u každé pracovní nabídky zveřejňovat výši platu a pravidelně by také musel zveřejňovat průměrný plat vedoucích pracovníků ve srovnání s průměrnými platy ve firmě. Součástí programu je také zaručená mzda, kdy by jednotlivé profese, například účetní nebo obráběči kovů, měly definované příjmy a nebylo by možné je platit méně.

Sociální demokracie by také po vzoru Německa či Velké Británie zavedla pracovní soudy. Plánuje omezit digitální kontrolu zaměstnanců nebo uzákonit podíl zaměstnavatele na nákladech pracovníka, který pracuje z domova. ČSSD také slibuje možnost čerpání ošetřovného pro OSVČ. Nalákat voliče chce i na náborové příspěvky pro firmy, na zaměstnání lidí starších 50 let, pokud jim dají smlouvu na dobu neurčitou. Součástí programu je i zřízení veřejnoprávní úrazové pojišťovny.

Normální a žádoucí je pracovat

Strana slibuje také reformu v čerpání sociálních dávek – sloučení dávky v hmotné nouzi s dávkami státní sociální podpory. Výše podpory bude lineárně klesat s růstem příjmů rodiny. ČSSD zároveň plánuje navýšit počty sociálních pracovníků. Ti mají pomáhat lidem dostat se z dlouhodobých problémů tím, že sestaví akční plán povinností pro dospělé členy domácnosti, například k řešení jejich problémů s dluhy a závislostí.

„Neplnění plánu bude sankcionováno snížením základního příjmu nepostihujícím děti a neohrožujícím bydlení rodiny. Za účelem zajištění motivace se plnění a případné sankce budou posuzovat průběžně každý měsíc. Za normální a žádoucí situaci však považujeme, aby všichni zdraví lidé pracovali a posílali své děti do školy,“ vysvětluje sociální demokracie v programu.

Mezi předvolebními sliby jsou i bezúročné novomanželské půjčky až do výše půl milionu korun a za každé narozené dítě by se pracujícím rodičům dluh snížil o sto tisíc korun. Zvýšit by se mělo i porodné pro páry, z nichž alespoň jeden pracuje, a to na 15 tisíc korun. Porodné by se vyplácelo pouze na první tři děti. Navýšit by se měla i rodičovská na 400 tisíc korun.

Sociální demokracie by také zavedla pečovatelskou mzdu jako alternativu k příspěvku na péči pro lidi s těžkou nebo úplnou závislostí. Chce tak zajistit, aby pečující osoby nebyly odkázány na dávky a měly šanci na spravedlivý důchod.

Eutanazie, obědy zdarma a omezení zdravotních pojišťoven

Zákonem o veřejně prospěšných bytových společnostech chce ČSSD zlevnit výstavbu bytů až o 30 procent. Ke zvýšení dostupnosti bydlení má sloužit i Fond budoucnosti, který by skupoval byty a levně je pronajímal seniorům, samoživitelkám nebo státním zaměstnancům. Majitelé bytu, kteří budou mít své nemovitosti dlouhodobě prázdné, by za ně měli platit pokutu. Strana chce také regulovat aplikaci Airbnb. Pokud by někdo pronajímal více než tři byty, musel by na to mít koncesovanou živnost.

Pokud jde o zdravotnictví, plánuje ČSSD zvýšit počet preventivních prohlídek placených ze zdravotního pojištění. Součástí programu je i elektronická zdravotní knížka, jejímž prostřednictvím by se pacienti dostávali k výpisům ze zdravotního účtu. ČSSD chce také „směřovat“ k uzákonění práva na eutanazii u nevyléčitelně nemocných. Součástí programu je i omezení počtu zdravotních pojišťoven na tři, čímž by se prý ušetřily miliardy korun.

V oblasti školství strana navrhuje zavést bezplatné obědy ve školkách a základních školách, zvýšila by také počet hodin tělesné výchovy na tři lekce týdně.

Kde se na to vezme? U bohatých

Sociální demokracie navrhuje vyšší zdanění pro velké firmy i bohaté lidi.

„Zavedeme takzvanou milionářskou daň, také jinak daň z obřích majetků nad 100 milionů korun se sazbou 1 % ročně po vzoru aktuální německé diskuse. Majetky nad 100 milionů budou tedy spadat pod majetkové přiznání,“ píše také strana ve svém programu.

Naopak nižší daně by podle nich měly odvádět i malé a střední podniky. V praxi by tedy byly tři sazby daně: snížená, standardní a zvýšená pro největší korporace.

Zavedli by také progresivní dědickou daň u velkých majetků nad 50 milionů korun a zrušili by možnost odepisovat si automobily nad 1,5 milionu korun.

S pomocí daní chce ČSSD také zabránit spekulacím na trhu s nemovitostmi. Nízké daně by byly pro pořízení první či druhé nemovitosti, ale od třetí by fyzické osoby platily vyšší daně či případně sankce, pokud by jejich nemovitosti byly neobsazené. „Výnosy z těchto daní půjdou na budování dostupného obecního nájemního bydlení,“ vysvětluje ĆSSD.

ČSSD chce také znovu zkusit zavést bankovní a digitální daň: „Podpoříme evropský návrh daně ze spekulativních finančních transakcí, se kterou již souhlasilo deset evropských států.“ Operuje i s možností zavedení daně z robotizace a se zrušením daňových výjimek pro velké korporace.

Snížit naopak strana chce DPH na základní potraviny.

Manželství pro všechny a středoškoláci u soudu

Na poli kultury hodlají sociální demokraté rozšířit volný vstup do muzeí a galerií, aby zpřístupnili kulturu i chudším. Inspirovali se ve Velké Británii, kde je vstup do Národní galerie zdarma. Umělcům strana nabízí to, že zakotví jejich status v legislativě.

Součástí programu je i garance nezávislosti veřejnoprávních médií a zachování systému koncesionářských poplatků.

V rámci justice chce sociální demokracie umožnit rozvádění manželství u notářů. Sňatky by podle nich mohly uzavírat i stejnopohlavní páry. ČSSD chce také podporovat oběti trestných činů. Například by zvýšila tresty za násilí na dětech a zavedla by povinnou účast středoškolských studentů u soudu, aby viděli, jak probíhá civilní a trestní řízení. Slibuje si od toho vzdělávací a výchovný efekt.

V rámci své vize ČSSD počítá se zavedením lidové zákonodárné iniciativy, tedy že by i občané mohli předložit návrh zákona, kterým by se musel zabývat Parlament ČR. Ten by jej ale mohl zamítnout.